Drammatico schianto e inferno di fuoco sulla statale, mezzi in fiamme e due morti a Paternò L'incidente stradale nella mattinata di lunedì, intorno alle 11, quando un'auto e un tir si sono scontrati violentemente sulla strada statale 284, innescando un incendio mortale che ha bloccato i due conducenti tra le lamiere dei mezzi.

A cura di Antonio Palma

Un drammatico e grave incidente stradale ha causato due morti oggi lungo la strada statale 284 “Sud occidentale Etnea” nel territorio del comune di Paternò, in provincia di Catania. Il dramma nella mattinata di lunedì, intorno alle 11, quando un’auto e un tir si sono scontrati violentemente, per cause ancora da chiarire, innescando un incendio mortale.

Auto e mezzo pesante si sono incendiati subito dopo l’impatto bloccando i due conducenti tra le lamiere dei mezzi. Le vittime infatti sarebbero i due conducenti e unici occupanti di auto e tir. Terribile la scena a cui hanno assistito i primi soccorsi giunti sul posto. Il tir, capovolto su un fianco, e la vettura erano completamente avvolti dalle fiamme e sono andati distrutti.

Inutili per le due vittime i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco accorsi sul posto. Sul luogo anche l’elicottero di emergenza ma purtroppo a nulla è servito per salvare i due conducenti dichiarati morti sul posto. L’incendio provocato dallo scontro ha interessato anche alcuni tratti di vegetazione ai lati della strada prima di essere spento dai pompieri giunti dai distaccamenti di Paternò e Adrano.

Sul posto accorse anche le forze dell’ordine con polizia locale e polizia stradale per i primi rilievi, che serviranno ad accertare la dinamica del sinistro, e il personale dell’Anas per la gestione della viabilità e il ripristino del traffico.

L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 42,100 tra Paternò e Santa Maria di Licodia dove, secondo una prima ricostruzione, tir e auto viaggiavano nei due sensi opposti di marcia. Nello scontro il mezzo pesante ha sbandato schiantandosi contro le barriere laterali di protezione, poi l'incendio forse originato dalla vettura. Per consentire i soccorsi, i successivi rilievi e lo sgombero della carreggiata, la statale è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni.