Drammatico incidente sull’autostrada A20 a Messina: auto giù dal viadotto, automobilista salvato

Drammatico incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo l'autostrada A20 Messina-Palermo: un'auto è volata giù da un viadotto precipitando sulla strada sottostante dopo esserci completamente capovolta. Uno schianto violentissimo nel quale però fortunatamente l'automobilista alla guida è riuscito ad uscire vivo , soprattutto grazie al tempestio interveto dei vigili del fuoco e del personale medico del 118 accorsi in poco tempo sul posto. Il terribile schianto nel pomeriggio di sabato 18 settembre nel tratto della A20 tra Rometta e Milazzo, sempre nella città metropolitana di Messina. Erano da poco passate le 17 quando, per motivi tutti da accertare, la vettura ha improvvisamente sbandato mentre percorreva il viadotto dopo la galleria di San Biagio, abbattendo il guardrail e precipitando giù all'altezza dell'abitato di Torregrotta.

La vettura che stava viaggiando in direzione Messina, ha fatto un volo di diversi metri nel vuoto prima di schiantarsi nella strada sottostante completamente capovolta. Uno schianto che poteva avere conseguenze ancora peggiori se in quel momento nella strada sottostante fossero passati altri mezzi o pedoni visto che si tratta di un'arteria trafficata, un tratto nei pressi di un semaforo e un traversamento pedonale. Il tempestivo intervento dei soccorsi inoltre ha permesso di estrarre l'uomo al volante della vettura ancora in vita anche se ferito in maniera molto seria. Secondo le prime notizie, l'uomo, che ha riportato ferite al viso e varie fratture agli arti, era cosciente quando i volontari del distaccamento dei vigili del fuoco di Villafranca Tirrena e la squadra del Comando Messina nord son accorsi per soccorrerlo.

Il conducente è stato poi consegnato nelle mani degli operatori del 118 accorsi in ambulanza e quindi trasportato d'urgenza all'ospedale Papardo di Messina dove è stato ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri e la polizia stradale per i rilievi del caso che aiuteranno a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.