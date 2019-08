È un bilancio drammatico quello dell’incidente mortale avvenuto questa notte sull’autostrada A14 Bologna-Taranto. Nello scontro tra due auto hanno perso la vita due persone e altre tre sono rimaste ferite. Il tragico schianto è avvenuto nel tratto tra Valle del Rubicone e Cesena, in direzione di Bologna. Lo scontro tra le due auto è avvenuto all’altezza del chilometro 107, poco prima dell’1:15 di questa notte. Oltre alle due vittime, tre sono le persone ferite: una, fortunatamente, solo in maniera lieve, mentre le altre due sono state portate all’ospedale di Cesena in condizioni di massima gravità, con il codice 3.

Dopo l’incidente sul posto sono arrivati i sanitari del 118, intervenuto con tre ambulanze e due automedicalizzate. Oltre a loro sul luogo del drammatico schianto anche i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale, il personale della direzione di tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. In mattinata, comunque, il traffico su quel tratto di autostrada è regolare e non si riscontrano problemi alla circolazione.

Secondo quanto riporta Cesena Today, un’auto avrebbe tamponato con violenza il veicolo che si è ritrovato davanti, messo di traverso in mezzo alla strada. Ma la dinamica del tragico incidente è ancora da chiarire, accertando cosa sia realmente avvenuto e in che modo si sia verificato lo schianto. Tre persone sono state estratte dalle macerie dopo che erano rimaste incastrate in una delle vetture coinvolte dall’incidente. I due feriti gravi sono un uomo di 54 anni e una donna di 49. Nell’incidente, inoltre, è stato coinvolto anche un piccolo cagnolino che sarebbe deceduto nello schianto. Per i soccorsi e per completare le operazioni è stato necessario un intervento durato quattro ore sull’autostrada.