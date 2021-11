Drammatico incidente nel Cuneese, tre auto si scontrano all’alba: due feriti gravi e un morto È di un morto e due feriti, di cui uno gravissimo, il bilancio del drammatico incidente avvenuto questa mattina all’alba nel Cuneese. La vittima è un 32enne residente a Venasca dove è avvenuto lo schianto che ha visto coinvolte tre auto.

A cura di Chiara Ammendola

L’incidente e l’intervento dei vigili del fuoco

Drammatico incidente questa mattina all'alba nel Cuneese dove tre auto si sono scontrate lungo la strada Provinciale 8 che da Venasca conduce a Piasco: il bilancio finora è di un morto e di due feriti, di cui uno grave. Lo schianto è avvenuto in un tratto di strada che è poi rimasto chiuso per diverse ore per permettere l'intervento dei soccorritori e quello dei vigili del fuoco necessario a estrarre le vittime dalle auto coinvolte: purtroppo per una di queste non c'è stato nulla da fare, si tratt di un 32enne di nazionalità polacca ma residente a Venasca, la cui identità non è stata ancora resa nota.

Gli altri due feriti sono stati invece trasportati nei vicini ospedali: uno in codice giallo e un altro in codice rosso in condizioni piuttosto critiche. Nell'incidente sono rimaste coinvolte tre vetture. L'uomo deceduto era al volante di un'Alfa Romeo. Lo scontro all'altezza della curva in località Pilone Rocche, dove è avvenuto l'impatto con una Fiat Punto. La terza auto coinvolta è finita invece contro la Punto. Da inizio anno le vittime degli incidenti nel Cuneese sono state 43 stando a quanto riportato da Repubblica, numeri piuttosto elevati e confermati con l'incidente di questa mattina e quello di due giorni fa avvenuto lungo la strada Provinciale 662 nel comune di Marene, dove una Citroen C2 e una Grande Punto sono finite fuori strada dopo l’impatto. Sono intervenuti i vigili del fuoco per far uscire dall’auto il conducente della Citroen: e stato portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. in questo caso sono intervenuti i carabinieri di Fossano