Drammatico incidente in Autogrill, camion aggancia una donna per lo zaino e la trascina via L’incidente si è verificato nell’area di sosta Stura Ovest, sull’autostrada A 26 Genova – Gravellona. La donna ha riportato numerose ferite, ma si è salvata. Le grida dei presenti hanno allarmato l’autista del mezzo pesante prima che le conseguenze fossero peggiori.

A cura di Giorgio Scura

OVADA (ALESSANDRIA) – Drammatico incidente questa mattina in un Autogrill sull'autostrada A26 Genova Gravellona. Per cause ancora in corso di determinazione, un camion avrebbe "agganciato" per lo zaino una donna e l'ha trascinata per diversi metri. Solo grazie alle urla della donna e dei presenti, l'autista del mezzo pesante si è accorto che qualcosa non andava, e ha immediatamente arrestato il mezzo che stava lanciando in corsia di accelerazione, per il rientro in autostrada.

La donna, oltre a uno spavento memorabile, ha riportato numerose lesioni e ferite, soprattutto a una gamba. Immediatamente è stata soccorsa ed è stata portata via in ambulanza, visto che non è stato ritenuto necessario l'intervento dell'elisoccorso.

L'incidente si è verificato nell'area di servizio Stura Ovest dell'autostrada A26 Genova – Gravellona, e più in particolare nel territorio di Ovada (in provincia di Alessandria). Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia stradale e secondo una prima ricostruzione pare che l'autoarticolato, in manovra, avrebbe agganciato lo zaino che indossava la signora e l'avrebbe buttata a terra e trascinata per alcuni metri. La scena davanti a diverse persone terrorizzate che hanno immediatamente iniziato a urlare per attirare l'attenzione dell'autista e fermare il mezzo. Sono bastati pochi secondi perché la donna comunque rimanesse seriamente ferita, qualche altro attimo e probabilmente la donna non ce l'avrebbe fatta.

Resta da stabilire la responsabilità del sinistro, se sia stato l'autista del mezzo articolato a non rispettare gli spazi destinati ai pedoni, oppure anche nella condotta della donna ci sia stata qualche leggerezza che le sarebbe potuta costare molto più cara.