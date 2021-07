Tragedia nel tardo pomeriggio a Pederobba, nei pressi dell'ex cementificio "Rossi" lungo il corso del fiume Piave. Un 54enne tunisino, di Caerano di San Marco, è morto nel tentativo di salvare la vita della figlia e di un'amica, entrambe di 14 anni, in difficoltà: la ragazzin sarebbe riuscita a raggiungere l'altra sponda mentre il padre sarebbe sparito nel nulla, trascinato via dalla corrente o finito in un gorgo. Sul posto sono intervenuti congiuntamente vigili del fuoco, carabinieri e Suem. Al tentativo di salvataggio ha partecipato anche un altro bagnante che ha poi dato l'allarme. Ma purtroppo per il 54enne non c'è stato nulla da fare. Salve invece le due 14enne.

Il padre è annegato nel tentativo di salvare la figlia

L'incidente è avvenuto poco dopo le 17.30. Le ricerche dell'uomo sono state portate avanti dai pompieri i dai carabinieri di Pederobba e Cornuda. Allertati medico e infermieri del Suem 118. Il sindaco di Pederobba, Marco Turato, sì è recato sul posto per seguire in prima persona le ricerche. Il cadavere dell'uomo è stato ritrovato dopo lunghe nei pressi dell'Industria cementi Rossi