Dramma sul cantiere post sisma nelle Marche, due operai precipitano: un morto e un ferito Il dramma nella mattinata di oggi, mercoledì 12 ottobre, in un cantiere allestito ad Arquata del Tronto per posizionare reti di contenimento contro le frane.

Tragedia sul lavoro questa mattina nelle Marche. Un operaio di 32 anni è morto e un suo collega è rimasto ferito a causa di un terribile incidente sul lavoro in un cantiere post sisma in provincia di Ascoli Piceno.

Il dramma nella mattinata di oggi, mercoledì 12 ottobre, in un cantiere allestito ad Arquata del Tronto per alcuni lavori di risanamento dei crolli dovuti al terremoto del Centro Italia. I due operai erano al lavoro in località Colle d'Arquata quando è avvenuta la tragedia.

Secondo le prime notizie, i due stavano lavorando al posizionamento di una rete di contenimento metallica contro le frane su un costone roccioso ad alcuni metri di altezza quando qualcosa è andato storto. I due uomini sono precipitati nel vuoto insieme finendo sul terreno sottostante

immediati i soccorsi da pare dei colleghi che hanno allertato il 118 ma purtroppo per la vittima non c'è stato nulla da fare Sul posto in poco tempo sono giunti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo ma le sue condizioni sono parse subito molto gravi.

Vista la gravità delle lesioni riportate nella caduta dal'alto, era stato allertato anche l'elisoccorso ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato inutile e l'uomo è stato dichiarato morto poco dopo. Stabilizzato e trasportato all'ospedale torrette di Ancona invece il collega che non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo della tragedia accorsi anche i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza l'area, e i carabinieri che hanno dovuto chiudere la strada al traffico per consentire i soccorsi. Lungo la strada provinciale di Colle d'Arquata ci sono vari cantieri aperti per la ricostruzione post sisma e i due operai stavano lavorando per conto di una ditta impegnata in un lavoro di messa in sicurezza e riduzione del rischio geologico.