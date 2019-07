Una donna morta e i suoi due bimbi feriti tra cui uno in maniera grave, è il tragico bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto nella prima serata di oggi sabato 27 luglio lungo l'autostrada A5 Torino-Aosta. La tragedia si è consumata sulla carreggiata in direzione sud, nel tratto compreso tra Quincinetto e Ivrea, poco prima dello svincolo di Ivrea. La vettura su cui viaggiavano la mamma e i due figli, una utilitaria, è stata violentemente tamponata da un tir ed è rimasta schiacciata contro le protezione laterali della carreggiata. Secondo una prima sommaria ricostruzione dell'accaduto, pare che la vettura, una fiat Punto vecchio modello, fosse ferma sulla corsia di emergenza quando il mezzo pesante che viaggiava sempre in direzione del capoluogo piemontese l'ha colpita in pieno.

Si è trattato di un impatto devastante che non ha lasciato scampo alla conducente della vettura. Per lei inutili i successivi soccorsi medici allertati dagli altri automobilisti. Sul luogo dell'accaduto sono accorsi sia i vigili del fuoco, sia i sanitari del 118 sia la polizia stradale di Torino oltre ai tecnici di Ativa, la società concessionaria dell'ANAS per l'esercizio del tratto interessato dell'Autostrada A5. Per la donna i medici hanno potuto fare ben poco. L'automobilista è morta praticamente sul colpo e i sanitari hanno dovuto constatarne il decesso sul posto.

Soccorsi e trasportati in ospedale invece i suoi due bambini di sei e un anno. Per il più grande incredibilmente vi sarebbero state pochissime conseguenze: solo qualche contusione. Le condizioni dell'altro invece sarebbero molto gravi tanto che è stato richiesto l'intervento sul posto dell’elisoccorso del 118 della Regione Piemonte che ha provveduto poi a trasportato d'urgenza e in codice rosso all’ospedale di Aosta. Per consentire i soccorsi e i successivi rilievi della polizia, il tratto autostradale è rimasto chiuso al traffico per diverso tempo