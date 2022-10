Dramma durante il parto, Giovanna muore a 25 anni mettendo alla luce la figlia: aperta inchiesta Giovanna Satta è stata sottoposta a un parto cesareo a Sassari a causa di una complicanza legata alla gravidanza. I medici hanno salvato la bimba ma la mamma non ce l’ha fatta.

Quello che doveva essere un lieto evento come la nascita di una figlia si è trasformato in tragedia a Sassari dove una giovane mamma di 25 anni è morta proprio mentre metteva alla luce la figlioletta che però non ha mai visto e che purtroppo non la conoscerà mai.

Il dramma si è consumato nella notte tra lunedì e martedì nel reparto di ostetricia e ginecologia delle Cliniche San Pietro dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, in Sardegna.

La vittima è Giovanna Satta che era stata da poco ricoverata proprio per una complicanza legata alla gravidanza.

La donna infatti era arrivata con un quadro clinico preoccupante che aveva spinto i medici a sottoporla a un parto cesareo anche se era appena al sesto mese di gravidanza.

Secondo le prime informazioni, la ragazza, pur essendo al suo terzo parto, stava affrontando una gravidanza difficile che nel corso dei mesi si era rivelata complessa e a rischio.

Per questo quando il quadro è peggiorato, i ginecologi dell’ospedale sassarese hanno deciso di sottoporre a un cesareo la venticinquenne originaria di Padru, in provincia di Sassari.

I medici sono riusciti a salvare la piccola, che è stata poi ricoverata nel reparto di neonatologia a causa della nascita prematura, ma purtroppo la sua mamma non ce l’ha fatta.

Al momento non si conoscono i motivi esatti del decesso della donna ma la stessa azienda ospedaliera ha aperto un'inchiesta interna per accertare i fatti, come accade sempre in questi casi drammatici.

La tragedia ha sconvolto parenti e amici della giovane mamma che lascia altri due figli in tenerissima età, due bimbe di tre e cinque anni. Nel paesino sassarese tanto dolore e commozione alla diffusione della notizia.

"Penso che nessuna parola sia adatta a una tale tragedia. Ciao Giovanna, ti ricorderemo con il tuo dolce sorriso" ha scritto sui social una conoscente. “Non potevi andartene così, mi avevi detto che era una semplice visita di controllo invece sei volata via così. Sto piangendo come veramente non avrei voluto. Sono vicina ai tuoi genitori, spero si facciano forza per le tue piccoline, Giovi sarai sempre nel mio cuore” ha ricordato un’amica.

Attorno a familiari e alle bimbe si è subito formata una catena di solidarietà umana, come ha confermato il sindaco di Padru: “Siamo addolorati per questo dramma, che ci sconvolge tutti. Abbiamo già dato il via alla catena di solidarietà per dare aiuto alla famiglia e al marito disoccupato”.