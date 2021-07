Dramma della solitudine a Moncalieri, donna di 53 anni muore in casa: il corpo scoperto dopo 6 mesi È stata trovata morta nel suo appartamento di Moncalieri. Ma secondo il medico legale il suo decesso risalirebbe ad almeno sei mesi fa. Gli agenti entrati in casa dopo l’allarme lanciato da un vicino si sono ritrovato dinanzi ai resti della donna di 53 anni ormai ridotta a un cumulo di ossa. In questi mesi nessuno aveva chiesto di lei.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Ancora un dramma della solitudine, questa volta nel comune del Torinese di Moncalieri, dove una donna di 53 anni è stata trovata morta nel suo appartamento in via Ponchielli, nel quartiere Borgo San Pietro. Quando gli inquirenti sono entrati in casa dopo la chiamata di un vicino si sono trovati al corpo della donna ormai ridotto a scheletro. Stando a uno primo esame effettuato dal medico legale, è probabile che il decesso della donna risalga ad almeno sei mesi fa.

A lanciare l'allarme un vicino di casa insospettito dalle tapparelle sempre abbassate

L'intervento di polizia municipale e vigili del fuoco è avvenuto questa mattina quando uno dei vicini di casa ha lanciato l'allarme sottolineando di non vedere la donna in giro da un po' e soprattutto di aver notato le tapparelle sempre abbassate. Nell'appartamento di via Ponchielli a Moncalieri sono giunti i pompieri che sono entrati riuscendo ad aprire quella porta chiusa a chiave dall'interno. Ed è così che gli agenti di polizia municipale hanno scoperto il corpo della 53enne ormai ridotto a scheletro.

La 53enne viveva da sola dopo la morte della madre

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti della polizia municipale: stando a quanto ricostruito finora sembra che la donna vivesse da sola dopo la morte dell'anziana madre avvenuta non molto tempo fa. In questi mesi nessuno ha chiesto di lei e gli stessi agenti non sono riusciti a contattare alcun partente. Il corpo ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe decidere di disporre accertamenti per confermare la causa della morte. Al momento nessuno ha contattato la polizia per avere informazioni sulla donna.