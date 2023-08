Dramma all’Argentario: si tuffa dove l’acqua è bassa e si rompe l’osso del collo. Muore a 21 anni René Mantovani, 21enne di Terni, si trovava nel mare della Feniglia, ad Orbetello (Grosseto), dove da anni si recava in vacanza con la famiglia.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Un tuffo dove l’acqua era troppo bassa, poi l’impatto violentissimo con la sabbia. Un 21enne di Terni, René Mantovani, ha perso la vita in seguito alle gravissime lesioni riportate dopo essersi tuffato nel mare della Feniglia, ad Orbetello (Grosseto).

Il ragazzo si trovava all’Argentario dove la sua famiglia ha una casa. Renè si sarebbe lanciato in acqua in un punto dove il fondale marino era particolarmente basso: l’urto gli avrebbe provocato la frattura dell’osso del collo. Immediatamente soccorso dall’elicottero del 118 Pegaso, è stato trasportato d’urgenza al policlinico ‘Le Scotte’ di Siena dove, purtroppo, nella giornata di domenica è deceduto.

Il dramma è finito all’attenzione della Capitaneria di Porto Santo Stefano e dei carabinieri di Orbetello. Ma di fronte ad una dinamica tragicamente chiara, l’autorità giudiziaria grossetana non ha voluto procedere ad ulteriori accertamenti, restituendo la salma ai familiari del ragazzo per il successivo rito funebre.

René Mantovani aveva frequentato il liceo scientifico ‘Galilei’ di Terni. Fra gli amici c’è chi lo ricorda come "un ragazzo d’oro, educato, bravo, intelligente". Altri ne ricordano "la straordinaria sensibilità".

La notizia della morte del 21enne ternano a seguito di un tuffo purtroppo non è l'unica di questa estate. Solo qualche giorno fa un 24enne ha perso la vita dopo un tuffo in mare con gli amici a Lido di Classe, sempre in provincia di Ravenna. Scomparso per 24 ore, N. B., di nazionalità senegalese ma residente a Cervia, è stato trovato morto nella giornata di domenica 30 luglio.