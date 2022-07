Dramma al Safari Park di Maida, elefante colpisce donna a colpi di proboscide: è grave Incidente al Safari park di Maida, in Calabria. Un elefante ha aggredito una donna, attualmente ricoverata in gravi condizioni. È accaduto nel pomeriggio di oggi.

A cura di Susanna Picone

Foto Safari park di Maida

Un gravissimo incidente si è verificato oggi al Safari park di Maida, in Calabria. Un elefante ha aggredito una donna, una 46enne che fa parte del personale del parco. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata aggredita dall'elefante a colpi di proboscide: trasportata immediatamente all'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro per le cure del caso, sarebbe in condizioni gravi ma non in pericolo di vita, secondo quanto confermato dai Carabinieri a Fanpage.it.

La donna, che è stata improvvisamente attaccata dall'animale mentre, come ogni giorno, si stava prendendo cura di lui, avrebbe riportato gravi lesioni addominali. Il grave incidente al Safari park di Maida è avvenuto intorno alle 15 di oggi, venerdì 15 luglio.

Sul posto è intervenuto il personale del Pet di Maida, insieme a un elisoccorso proveniente da Lamezia Terme con a bordo il dottor Francesco Andreacchi e l'infermiere Raffaele Cuda. I sanitari, secondo quanto ricostruito, hanno dovuto agire in fretta perché l'elefante era inferocito e hanno portato subito la paziente fuori dall'area a rischio per mettere tutti in sicurezza.

Leggi anche L'oroscopo del 20 giugno 2022

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. Il Safari Park Maida Experience, struttura divenuta meta di visite da parte di molti calabresi, si trova in via San Francesco di Paola a Maida, un piccolo comune nella provincia di Catanzaro.

Articolo in aggiornamento