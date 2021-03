Soffocato da un boccone che gli è andato di traverso mentre mangiava davanti al panificio dove aveva appena comprato qualcosa per pranzo, così è morto tragicamente un uomo siciliano di 55 anni, D. P., vittima di un episodio raro quanto fatale. Il dramma si è consumato nella giornata di ieri, martedì 2 marzo, a Caltanissetta. Era l’ora di pranzo, poco dopo le 14, e il cinquantacinquenne si era recato nel panificio in zona Santa Lucia per comprarsi qualcosa da consumare sul posto. Dopo i primi bocconi però si è sentito male improvvisamente e si è accasciato a terra davanti agli occhi dei proprietari del panificio e degli altri clienti del locale che hanno assistito impotenti alla scena non potendo fare altro che chiamare immediatamente i soccorsi.

Per il cinquantacinquenne però nemmeno l’arrivo dei soccorsi del 118 con due ambulanze è servito a salvargli la vita. Nonostante le manovre dei sanitari, infatti, la vittima purtroppo non si è più ripreso ed è deceduto sul posto. Inizialmente nessuno ha capito bene cosa gli fosse accaduto tanto che si è pensato che a causare il decesso fosse stato un infarto. Solo i successivi esami post mortem, disposti dal magistrato di turno per dissipare ogni dubbio, hanno accertato che in realtà l’uomo era stato vittima di un boccone andato di traverso. In particolare l'ispezione cadaverica svolta dal medico legale ha stabilito che il decesso del 55enne è avvenuto per asfissia meccanica. In pratica un boccone gli è andato di traverso mentre mangiava, incidente favorito dal fatto che l’uomo aveva appena fatto uso di farmaci che avrebbero ridotto la capacità di deglutizione e il riflesso della tosse.