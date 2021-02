Attimi di paura a Genova, dove una donna, Clara Ceccarelli, 60 anni, è stata accoltellata a morte da un uomo in via Colombo, nel pieno centro del capoluogo ligure: il 118 ha cercato di salvarle la vita all’interno del suo negozio di pantofole, ma gli sforzi sono stati inutili. La donna è deceduta per le ferite riportate in pochi minuti. È successo oggi pomeriggio alle 19:30 circa. Come riporta il quotidiano Il Secolo XIX In tutta la città è partita la caccia al killer, che è corso fuori dal negozio verso via della Consolazione, inseguito da alcune persone che però non sono riuscite a bloccarlo. Gli agenti hanno cercato di raccogliere informazioni dai passanti. Al momento gli inquirenti si stanno concentrando sull’ex compagno della donna, ma si tratta solo di una ipotesi.

Stando alle prime informazioni disponibili, la donna, che è molto conosciuta per via della sua attività, è stata colpita due volte, all’addome e al collo. Parte della strada è stata chiusa al transito. Sul posto infatti la polizia e i carabinieri hanno chiuso con il nastro il tratto di strada interessato davanti al negozio e sigillato l'accesso. Gli inquirenti non escludono alcuna pista: pare che la vittima sia stata aggredita dentro l'esercizio commerciale ma non è ancora chiaro se si sia trattato di una aggressione conseguente ad una rapina o se il movente sia un'altro.

In aggiornamento.