Donne con figli, in Italia il livello più basso di occupazione di tutta Europa Fanalino di coda per l’Italia che nel 2020 ha fatto registrare il livello più basso di tutta Europa di occupazione se si guarda alle donne con figli. Nell’Unione Europea in media il 72,2% delle donne era occupato lo scorso anno mentre in Italia lo era solo il 57,3%. Poche le realtà virtuose: Slovenia, Svezia e Portogallo.

A cura di Chiara Ammendola

In Italia ancora una volta avere figli sembra essere un problema, ma solo per le donne. Secondo gli ultimi dati Eurostat riferiti al 2020, le donne senza figli lavorano di più rispetto agli uomini senza figli, mentre se si guarda alla fascia di età compresa tra i 25 e i 54 anni con figli, i numeri cambiano e molto: nell’Unione Europea in media il 72,2% delle donne con figli nel 2020 aveva un lavoro, mentre per quanto riguarda gli uomini la percentuale è del 90%. Fanalino di coda è proprio l'Italia dove è stato registrato il tasso di occupazione più basso di donne con figli (57,3%), a seguire Grecia (61,3%) e Spagna (66,2%).

Nel 2020, i tassi di occupazione delle donne senza o fino a due figli erano simili (circa il 74% in media) ma secondo i dati Eurostat "più figli hanno le donne, più basso è il loro tasso di occupazione". Le donne con tre figli o più nel 2020 infatti avevano un tasso di occupazione medio del 59,1%, molto più basso della media europea. I motivi possono essere tanti: mancanza di servizi assistenziali per le donne con figli che lavorano, possibilità di trovare un lavoro a breve o a lungo termine. Per fortuna ci sono anche paesi virtuosi dove il tasso di occupazione delle donne con figli è al di sopra della media: parliamo di Slovenia (86,2%), Svezia (83,5%), Portogallo (83,0%), Lituania (82,6%), Danimarca (82,2%), Paesi Bassi (80,7%) e Finlandia (80,3%).

Il livello di istruzione inoltre svolge un altro ruolo importante nel tasso di occupazione femminile: “Maggiore è il numero di figli, maggiore è il divario occupazionale tra le donne con un livello di istruzione basso e alto”. Ma se si guarda agli uomini il quadro è piuttosto diverso: “Gli uomini senza figli hanno riscontrato il tasso di occupazione medio più basso (80,9%), mentre il tasso di occupazione più elevato è stato riscontrato negli uomini con due figli (92,4%), prima di scendere all’86,7% per gli uomini con tre o più figli”. Indipendentemente dal numero di figli, il divario occupazionale tra uomini con un livello di istruzione basso e alto non era così ampio come per le donne.