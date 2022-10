Donna uccisa a Bolzano, il marito in fuga si presenta agli inquirenti Si è presentato agli inquirenti a Bolzano Avni Mecja, il marito della donna trovata morta nel suo appartamento domenica sera.

A cura di Chiara Ammendola

Si è presentato questo pomeriggio alle forze dell'ordine a Bolzano, l'uomo sospettato di aver ucciso la moglie Alexandra Elena Mocanu, trovata morta domenica sera nel loro appartamento al civico 42 di viale Trieste. Avni Mecja, 42 anni, sembra fosse partito per l'Albania nel weekend prima di tornare in Italia: in questo momento, stando a quanto riportato da Ansa, si troverebbe in Procura.

Il corpo di Alexandra Elena è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri dopo che alcuni conoscenti hanno lanciato l'allarme perché non riuscivano a rintracciare la donna. Il suo cadavere è stato trovato avvolto in una coperta: al momento si sa che è stata colpita più volte con un oggetto contundente, più violentemente alla testa, ma per chiarire le cause del decesso sarà necessaria l'autopsia. L’omicidio sarebbe stato commesso parecchie ore prima del rinvenimento della salma. Sul posto si è recata la polizia scientifica e il sostituto procuratore Claudia Andres che coordina le indagini.

La vittima lavorava come barista in un centro commerciale della zona, ma prima di trasferirsi a Bolzano aveva vissuto a Verona. Il delitto è avvenuto al quinto piano di una palazzina nelle immediate vicinanze della piscina pubblica Lido. Gli inquirenti si sono subito messi sulle tracce del marito che si temeva si fosse allontanato proprio per raggiungere l'Albania. Ascoltati in queste ore, i vicini hanno riferito invece dei litigi continui della coppia.

“Li sentivamo litigare spesso – il racconto di un vicino – dal loro appartamento si sentivano frequenti litigi ad alta voce tra loro due e questo è avvenuto anche sabato sera, fino alle 22.30 circa, poi abbiamo sentito sbattere dei cassetti e poi più nulla. Silenzio fino a domenica, quando è arrivata la polizia con i vigili del fuoco per entrare nell'appartamento”. Le indagini sono coordinate dalla pm Claudia Andres.