Donna di 35 anni uccisa nel suo appartamento a Bolzano: si cerca il marito

A cura di Ida Artiaco

Una donna di 35 anni di origine rumena è stata trovata morta nel suo appartamento in viale Trieste e Bolzano. La vittima, Alexandra Elena Mocanu, che di professione faceva la barista in un centro commerciale della zona, sarebbe stata uccisa.

Al momento gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulle indagini: non sono stati resi noti i dettagli del delitto né le generalità della 30enne, ma a quanto pare si sta cercando il marito, Avni Mecje, di origine albanese, con il quale viveva. Lo riporta il Tgr Rai Alto Adige.

Gli agenti sono sulle tracce dell'uomo, che avrebbe detto al fratello di dovere scappare, probabilmente in Albania, perché ricercato, con la macchina e il cellulare della moglie. L'allarme è stato dato da alcuni parenti allarmati da una telefonata di Mecje. I vicini riferiscono dei litigi continui della coppia. La pista seguita sarebbe, dunque, quella del femminicidio.

L'omicidio risalirebbe a ore prima il ritrovamento del cadavere, scoperto intorno alle 17 di ieri, domenica 23 ottobre. La ragazza viveva al civico 42 di viale Trieste, nelle immediate vicinanze della piscina pubblica Lido.

Si tratta di una zona residenziale, tra i fiumi Isarco e Talvera, a pochi passi dal centro storico di Bolzano. Agenti di polizia controllano l'accesso al condominio, dove per ore ha lavorato la polizia scientifica per raccogliere tutte le prove del caso. Intanto, la pm Claudia Andres ha già disposto l'autopsia i cui risultati potrebbero aiutare a far luce sulla vicenda.