Donna trovata morta in un pozzo nel Cosentino, i soccorsi chiamati dai familiari Una donna di 67 anni è stata trovata morta in un pozzo in località Ceramile nel territorio del comune di Cetraro, in provincia di Cosenza. A lanciare l’allarme i famigliari che non avevano sue notizie da giorni.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

È stato trovato senza vita in un pozzo nel Cosentino il corpo di una donna di 67 anni di cui non si avevano notizie da qualche tempo. La scoperta è stata fatta in località Ceramile nel territorio del comune di Cetraro, dove i vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere.

Sulla dinamica dell'accaduto stanno indagando i carabinieri che hanno isolato la zona per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l'accaduto. Al momento tutte le ipotesi sono aperte ma non è escluso che la donna possa aver compiuto un gesto estremo. Secondo quanto si apprende infatti, la donna soffriva da tempo di problemi di salute. Quella del suicidio è infatti l'ipotesi maggiormente accreditata.

A lanciare l'allarme sono stati i famigliari della vittima che hanno chiesto l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero della salma oltre che i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso della donna. I carabinieri stanno procedendo ad effettuare tutti gli accertamenti del caso.

(Notizia in aggiornamento)