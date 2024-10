video suggerito

Donna separata dal marito si barrica in casa coi figli piccoli: momenti di tensione a Racalmuto I fatti nella prima mattinata in provincia di Agrigento. Nessuno si è fatto male fortunatamente: l’ipotesi è che il gesto sia dovuto alla depressione della donna, una 35enne di origine russe sposata con un uomo del posto. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

I carabinieri giunti sul posto a Racalmuto

Momenti di tensione questa mattina a Racalmuto, in provincia di Agrigento, dove le forze dell'ordine hanno fatto irruzione in un’abitazione al primo piano di una palazzina di via Luigi Sturzo, dove una donna si era barricata in casa con i suoi due figli di quattro e sette anni.

Tutto è iniziato intorno alle 5:30 di oggi, sabato 26 ottobre, quando una donna di 35 anni, di origini russe ma residente in Sicilia da anni e sposata con un uomo del posto, si è chiusa nell'appartamento con i suoi due figli. Sebbene fosse agitata, non avrebbe mai minacciato di far del male ai bambini.

Pare che la donna fosse in evidente stato di agitazione: da anni soffrirebbe di crisi depressive e ansiose ed era in cura da medici psichiatri. Sono stati i vicini a segnalare l'accaduto alle autorità competenti.

Leggi anche Ex infermiera uccisa a colpi di fucile a Parma: fermato il marito irreperibile per ore

Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Canicattì e i vertici del Comando provinciale dell’Arma da Agrigento. Dopo quattro ore di trattative, e con l'intervento dei vigili del fuoco, i militari sono entrati in casa, utilizzando una scala per salire al primo piano dello stabile. La donna, che non ha opposto resistenza, era seduta sul divano. I bambini, sebbene scossi e impauriti, non presentavano segni di violenza.

Sul posto è arrivata anche la pm di turno, il sostituto procuratore Elenia Manno. I motivi che hanno spinto la 35enne a questo gesto devono ancora essere chiariti. Secondo quanto appreso, da circa un anno sarebbe separata dal marito, il quale non era presente in casa al momento dei fatti ed è giunto solo successivamente.