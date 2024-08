video suggerito

Donna morta a Siena, arrestato il compagno: deteneva illegalmente il fucile che l'ha uccisa Si tratta di un 26enne connazionale di Yuleisy Manyoma. La donna è stata uccisa in un'abitazione di Siena nel pomeriggio di ieri: colpita "a distanza ravvicinata" da "un fucile calibro 16 caricato a pallini", scrive la procura. L'uomo, che ha negato la volontarietà del gesto, è anche "indagato per maltrattamenti in famiglia"

A cura di Biagio Chiariello

Il compagno di Yuleisy Manyoma, la donna colombiana trovata morta in casa a Siena a seguito di un colpo di fucile, è stato arrestato con l’accusa di detenzione illegale di arma da fuoco. L’uomo, un connazionale di 26 anni, è adesso nel carcere di Siena dopo che il pm Niccolò Ludovici lo ha sentito. L'arma pare non fosse stata denunciata alle autorità.

La vittima 33enne è deceduta nel primo pomeriggio di ieri, 10 agosto, nel suo salotto di casa in via del Villino nel comune toscano: uno sparo l'ha centrata "a distanza ravvicinata" ed è "partito da un fucile calibro 16 caricato a pallini", come si evince dal comunicato della Procura di Siena, sulla base delle indagini dalla Squadra mobile della Polizia di Stato locale.

Il compagno, sempre secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, aveva in mano il fucile "mentre i due si trovavano soli nella camera da letto". In quel momento nell'abitazione di via del Villino "si trovavano, in diverse stanze, altre persone". Nel corso dell’interrogatorio a cui è stato sottoposto nella notte, il 26enne "ha decisamente negato la volontarietà riferendo di un colpo partito accidentalmente".

Una serie di elementi in fase di ulteriore verifica, hanno determinato l’Ufficio, anche al fine di permettere una idonea difesa da parte dell’indagato, ad iscrivere il procedimento per l’ipotesi di reato di omicidio doloso aggravato dalla relazione affettiva e dal rapporto di convivenza, scrivono ancora gli inquirenti nel comunicato.

L'uomo è anche "indagato per maltrattamenti in famiglia, detenzione abusiva di munizioni e sostanze stupefacenti di tipo leggero", spiega la procura nella nota.

FACEBOOK | Yuleisy Manyoma

Nel frattempo la magistratura senese ha disposto per lunedì l'autopsia sulla salma che è stata trasferita al reparto di medicina legale.