video suggerito

Donna incinta bloccata nel traffico con le contrazioni, partorisce in auto con l’aiuto della stradale Intorno alle 15.45 di mercoledì 3 settembre, in prossimità dell’uscita Savonera, alle porte di Torino, una donna ha iniziato a sentire le contrazioni mentre era in auto con il compagno bloccata nel traffico. La mamma ha partorito prima di riuscire a raggiungere l’ospedale, ma i neo genitori sono stati aiutati da una pattuglia della polizia stradale che si trovava in zona. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Erano in macchina imbottigliati nel traffico quando il loro bimbo ha avuto fretta di nascere ed è venuto alla luce in tangenziale grazie all'aiuto degli agenti della polizia stradale intervenuti sul posto.

È accaduto intorno alle 15.45 di oggi, mercoledì 3 settembre, in prossimità dell'uscita Savonera, nel territorio di Collegno, alle porte di Torino. Qui una donna ha iniziato a sentire le contrazioni mentre si trovava in auto con il compagno e ha partorito prima di riuscire a raggiungere l'ospedale.

Secondo quanto è stato ricostruito da La Stampa, l'uomo e la donna si sono fermati sulla corsia di emergenza e sono stati notati da una pattuglia della polizia stradale che stava percorrendo la tangenziale da Bruere in direzione sud.

Una volta arrivati all’altezza di Savonera gli agenti si sono accorti della vettura in corsia d'emergenza e si sono avvicinati per cercare di dare una mano, immaginando un guasto o un problema per il conducente.

Invece, l’uomo si è sporto dall'abitacolo spiegando che la moglie stava per partorire. "Dobbiamo andare in ospedale", ha detto ai poliziotti. La pattuglia stava per partire a sirene spiegate e scortare i neo genitori fino all'ospedale Martini, dove lavora il ginecologo della donna, ma non ce n'è stato il tempo.

La mamma è riuscita a partorire il piccolo da sola, con gli agenti che hanno chiuso la porzione di piazzola in cui si trovava l'auto per evitare che arrivassero altri veicoli. Dopo pochi minuti il bimbo era nelle braccia della mamma e a quel punto hanno potuto viaggiare verso l’ospedale, accompagnati dalla pattuglia.

La famiglia, che ha dato il benvenuto al nuovo arrivato, sta bene. Il bambino è un maschio e si chiama Simone, è il secondo figlio della coppia. Durante la conferenza stampa organizzata subito dopo l'eccezionale evento, il padre ha continuato a piangere per l'emozione.