Donna di 32 anni trovata morta nel bagno di casa a Lucera, il marito lancia l’allarme: si indaga, disposta autopsia

Una donna di 32 anni è stata trovata morta in casa a Lucera, nel Foggiano. Il marito ha lanciato l’allarme. Sul corpo della donna è stata disposta l’autopsia.

Non sono ancora chiare le cause della morte della 32enne di origini nigeriane trovata senza vita in un appartamento di via Raffaele De Peppo, a Lucera. Secondo quanto riferiscono fonti investigative a Fanpage.it, sul corpo sarebbero stati rilevati lievi tagli che hanno portato le autorità a disporre l'autopsia. Al momento non si indagherebbe sull'ipotesi femminicidio, anche se tutte le piste restano aperte.

A dare l'allarme è stato il marito della 32enne che ha allertato la Polizia, giunta poco dopo sul posto. Si indaga sulle cause della morte della donna, mamma di 4 figli. La famiglia, secondo quanto avrebbero riferito anche alcuni vicini di casa, sembrava estremamente tranquilla ed equilibrata.

Il corpo della 32enne è stato ritrovato nel bagno, riverso sul pavimento. Secondo quanto riferiscono fonti informate, l'abitazione non sembra essere stata teatro di un'azione violenta. Potrebbe essersi trattato di un incidente, secondo gli investigatori, o di un gesto volontario. L'omicidio non è del tutto escluso, però: soltanto l'autopsia potrà svelare cosa sia accaduto alla donna, della quale al momento non si conosce l'identità.

Il marito della 32enne è stato sentito dalle autorità che lavorano per ricostruire l'accaduto. Chi conosceva la vittima ha definito la sua vita familiare "apparentemente normale". Tra lei e il marito, infatti, non vi sarebbero mai stati episodi preoccupanti o litigi che hanno messo in allarme i residenti del quartiere. La 32enne è stata descritta come una donna gentile e amichevole, ben inserita nel tessuto sociale di Lucera e dedita al lavoro. La vittima ha lasciato 4 figli, adesso avvolti dall'abbraccio dell'intera comunità. I residenti stanno infatti cercando di prendersi cura di loro e di non fargli mancare nulla in questi attimi di profondo dolore.