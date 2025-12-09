Attualità
video suggerito
video suggerito

Donna di 32 anni trovata morta nel bagno di casa a Lucera, il marito lancia l’allarme: si indaga, disposta autopsia

Una donna di 32 anni è stata trovata morta in casa a Lucera, nel Foggiano. Il marito ha lanciato l’allarme. Sul corpo della donna è stata disposta l’autopsia.
Segui tutte le news di Fanpage.it in tempo reale su Google.
A cura di Gabriella Mazzeo
1 CONDIVISIONI
Immagine

Non sono ancora chiare le cause della morte della 32enne di origini nigeriane trovata senza vita in un appartamento di via Raffaele De Peppo, a Lucera. Secondo quanto riferiscono fonti investigative a Fanpage.it, sul corpo sarebbero stati rilevati lievi tagli che hanno portato le autorità a disporre l'autopsia. Al momento non si indagherebbe sull'ipotesi femminicidio, anche se tutte le piste restano aperte.

A dare l'allarme è stato il marito della 32enne che ha allertato la Polizia, giunta poco dopo sul posto. Si indaga sulle cause della morte della donna, mamma di 4 figli. La famiglia, secondo quanto avrebbero riferito anche alcuni vicini di casa, sembrava estremamente tranquilla ed equilibrata. 

Il corpo della 32enne è stato ritrovato nel bagno, riverso sul pavimento. Secondo quanto riferiscono fonti informate, l'abitazione non sembra essere stata teatro di un'azione violenta. Potrebbe essersi trattato di un incidente, secondo gli investigatori, o di un gesto volontario. L'omicidio non è del tutto escluso, però: soltanto l'autopsia potrà svelare cosa sia accaduto alla donna, della quale al momento non si conosce l'identità.

Leggi anche
Ilaria Borgato trovata morta in strada a Padova a 24 anni, disposta l'autopsia. Il papà: "Abbiamo chiesto aiuto"

Il marito della 32enne è stato sentito dalle autorità che lavorano per ricostruire l'accaduto. Chi conosceva la vittima ha definito la sua vita familiare "apparentemente normale". Tra lei e il marito, infatti, non vi sarebbero mai stati episodi preoccupanti o litigi che hanno messo in allarme i residenti del quartiere. La 32enne è stata descritta come una donna gentile e amichevole, ben inserita nel tessuto sociale di Lucera e dedita al lavoro. La vittima ha lasciato 4 figli, adesso avvolti dall'abbraccio dell'intera comunità. I residenti stanno infatti cercando di prendersi cura di loro e di non fargli mancare nulla in questi attimi di profondo dolore.

Attualità
1 CONDIVISIONI
Immagine
Live
guerra
ucraina
Zelensky dalla Meloni: "Domani invierò agli Usa il nuovo piano". Poi vede Papa Leone
Come è andato l'incontro tra Meloni e Zelensky
Perché Trump vuol distruggere l’Unione Europea
Francesco Cancellato
Cosa cambia per l'Ucraina e la Russia dopo le parole di Trump sull'Unione Europea
Telefonata Meloni-Zelensky, la premier rinnova sostegno a Kiev: cosa si sono detti i due leader
Per il Cremlino la nuova strategia degli USA sull'Europa è in linea con la visione di Mosca
Il generale Battisti: “Gli USA vogliono che l’Europa si difenda da sola entro il 2027. Ma non siamo pronti”
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views