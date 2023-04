Donna colpita al volto con un mattone mentre cammina in strada, caccia all’aggressore a Pesaro La vittima, ricoverata in gravi condizioni, è stata rivenuta sanguinante ed esanime a terra sul marciapiede. Accanto a lei un mattone sporco di sangue che sarebbe stato usato per colpirla violentemente al capo.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

Una donna è stata ricoverata oggi in gravi condizioni dopo essere stata colpita al volto con un mattone mentre camminava semplicemente in strada a Pesaro. La terribile aggressione è avvenuta nella mattinata di oggi, mercoledì 26 aprile, ma sulla dinamica resta ancora il mistero.

La vittima infatti è stata rivenuta sanguinante ed esanime a terra sul marciapiede da alcuni passanti poco prima delle 9 di questa mattina. Era distesa appena fuori da un portone e accanto a lei vi era un mattone sporco di sangue che sarebbe stato usato per colpirla violentemente al capo.

Dopo l’allarme, sul posto sono accorsi in poco tempo i sanitari del 118 per le prime cure del caso. Le condizioni della donna sono apparse subito gravi tanto che è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero di emergenza a Ancona per un trasporto immediato in ospedale.

Purtroppo il velivolo però è rimasto bloccato per problemi tecnici dopo aver urtato con le pale un cartellone pubblicitario in fase di atterraggio che ne ha impedito la ripartenza. La donna è stata comunque trasportata in codice di massima urgenza all’ospedale di Pesaro e da lì trasferita all'ospedale di Torrette ad Ancona dove è stata ricoverata. In ospedale i sanitari hanno riscontrato un trauma cranico e un ematoma alla fronte.

Sul luogo del suo ritrovamento, in via Montenevoso a Pesaro, è accorsa la polizia che ha subito avviato le indagini per ricostruire i fatti. Sul posto sia la squadra mobile sia gli uomini della polizia scientifica per i rilievi del caso, in particolare sul mattone e sugli occhiali della donna. Secondo i primissimi accertamenti, la vittima dell’aggressione è una collaboratrice domestica di 55 anni che pare fosse appena uscita da un portone quando è stata colpita. Le forze dell’ordine stanno cercando ora l’aggressore, si sospetta un conoscente della donna. Non si esclude che possa essere stata seguita e colpita dopo un precedente diverbio o che, già sanguinante, sia riuscita ad arrivare in strada.