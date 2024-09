Domenica 1 settembre ancora caldo e sole sull’Italia, poi torna il maltempo: le previsioni meteo

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Il mese di settembre si apre con condizioni di generale bel tempo su tutta Italia. La giornata di oggi, domenica 1 settembre sarà ancora all'insegna del sole e del caldo, con temperature ben oltre le medie stagionali e con picchi di 37-38 gradi sulle regioni tirreniche e in Sardegna.

Tuttavia, nei prossimi giorni assisteremo a un temporaneo calo della pressione che provocherà a inizio settimana una maggior diffusione di temporali e un lieve calo termico su alcune regioni del Paese. L'anticiclone Caronte, tuttavia, è destinato a tornare e riportare stabilità.

Le previsioni meteo di domenica 1 settembre: ancora sole a caldo, picchi di 37-38 gradi

Come già detto, la giornata di oggi, domenica 1 settembre, sarà caratterizzata da tempo nel complesso soleggiato, anche se nel corso della giornata assisteremo al passaggio di nubi medio-alte che renderanno il cielo poco o parzialmente nuvoloso.

Inoltre, nel pomeriggio, le nubi saranno in aumento sulle zone montuose con rovesci o temporali sparsi sulle aree alpine con sconfinamenti sul Piemonte e in forma isolata anche lungo la dorsale appenninica e sui rilievi di Sicilia e Sardegna.

Le temperature saranno ben al di sopra delle medie stagionali, con massime comprese fra 30 e 36 gradi e picchi di 37-38 gradi su regioni tirreniche e in Sardegna.

Meteo lunedì 2 settembre: piogge sparse e temporali in Piemonte, Liguria e Lombardia

Lunedì 2 settembre la situazione meteo cambierà: al mattino attese nubi in aumento al Centro-Nord e sulle Isole. Attese piogge sparse e locali temporali in Piemonte, Liguria e Lombardia.

Da metà giornata l’instabilità aumenterà sensibilmente, così come il rischio di precipitazioni anche su Alpi del Nord-Est, Emilia Romagna, regioni centrali, Sardegna, Calabria e Sicilia. Le temperature saranno in leggera diminuzione in Sardegna e sulle regioni tirreniche.