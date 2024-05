Dodicenne denuncia stupro in casa a Modena: “Abusata da due amici 15enni che avevo invitato”

video suggerito

Un incontro organizzato tra adolescenti in un posto sicuro come la propria abitazione per trascorrere in compagnia alcune ore, poi le avance, i palpeggiamenti e infine gli abusi sessuali sulla ragazzina appena dodicenne da parte di due ragazzini appena quindicenni. Sono i contorni di una terribile vicenda emersa nelle scorse ore nel Modenese dopo il racconto della minore a cui farà seguito una denuncia formale della famiglia alle forze dell'ordine per accertare fatti e responsabilità.

I terribili fatti si sarebbero consumati la scorsa settimana ma, come raccontano le cronache locali, sono emersi solo nelle scorse ore quando la ragazzina, accompagnata dai genitori, si è presentata all’ospedale per una visita dopo aver lamentato dolori. Come spiega il Resto del Carlino, dalla visita al pronto soccorso del Policlinico di Modena, infatti, sarebbero emersi alcuni segni di violenza. A questo punto la ragazzina è stata ascoltata dal personale esperto e avrebbe raccontato il terribile caso di stupro.

Dopo il racconto della dodicenne, sarebbe stato lo stesso ospedale ad allertare le forze dell'ordine a cui ora la famiglia della 12enne si rivolgerà per formalizzare la denuncia che farà partire le indagini. Vista la delicatezza del caso e l'età dei soggetti coinvolti, sia vittima che presunti autori dello stupro, sulla vicenda c'è il massimo riserbo da parte delle autorità sanitarie e il caso resta ancora tutto da chiarire.

Stando a quanto ricostruito finora, gli abusi sessuali sarebbero avvenuti in casa della vittima dove lei e un'amica e coetanea avevano invitato due ragazzini poco più grandi che avevano precedentemente conosciuto. Un modo per trascorrere alcune ore in compagnia e che, stando al racconto della 12enne, si sarebbe trasformato in uno stupro. In attesa delle indagini, la ragazzina intanto è stata presa in carico dai servizi sanitari attraverso un percorso dedicato e protetto per le vittime di abusi.