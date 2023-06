Prof universitaria sospesa per 4 mesi: agli esami si portava il marito e insultava gli studenti Sabina Tuzzo, docente di lingua e letteratura latina all’Università del Salento, era finita nell’occhio del ciclone dopo che i ragazzi avevano inviato una lettera al rettore dell’ateneo e alla ministra Bernini, in cui si riferiva che l’atteggiamento della prof aveva spinto alcuni di loro a intraprendere cure psicoterapiche.

A cura di Biagio Chiariello

Quattro mesi di sospensione (con conseguente sospensione dello stipendio) per Sabina Tuzzo, docente di lingua e letteratura latina all'Università del Salento. La decisione presa dal Consiglio d'Amministrazione dell'ateneo pugliese, su richiesta della Commissione di disciplina, fa riferimento alle accuse di vessazioni e umiliazioni nei confronti della prof da parte dei suoi studenti universitari. Il provvedimento partirà dal prossimo 1 luglio.

"Fingeva di non sentire le mie risposte”, “mi ha bocciato in un minuto e mezzo perché non ricordavo un verbo”, “rimproveri come insulti”: queste alcune le testimonianze di alcuni esaminandi trovatisi a confronto con la Tuzzo.

Gli stessi ragazzi avevano inviato una lettera al rettore Fabio Pollice e alla ministra dell’Università Bernini in cui mettevano in risalto alcuni atteggiamenti che la professoressa avrebbe avuto nei loro confronti, talmente gravi da spingere alcuni di loro a intraprendere cure psicoterapiche.

Si faceva poi riferimento anche alla presenza non idonea del marito della donna che avrebbe interrogato pur non essendo abilitato a farlo. Questa circostanza fu definita dal rettore "assolutamente inammissibile". Nella missiva veniva riportato che:

A danneggiare la salute mentale di chi sostiene l'esame non è solo il comportamento del docente, già di per sé gravissimo, ma anche la figura del coniuge della titolare, ormai in pensione, che non sarebbe autorizzato a esaminare, ma che puntualmente lo fa, umiliando studenti e studentesse con urla e rimproveri, perfettamente udibili anche all'esterno dell'aula”.

La Tuzzo aveva definito le accuse come "illazioni infondate, offensive e diffamatorie", sostenendo che le fossero state rivolte da studenti "istigati e strumentalizzati ad arte ed a fini speculativi per screditarla" oppure da quelli che "lasciano l’esame per ultimo, preparano parzialmente il programma e ricorrono all’ormai reiterato ricatto dell’imminente laurea, per estorcere una promozione gratuita all’ultimo minuto", aveva detto al Corriere della Sera

La docente ha però confermato la presenza del marito, anche lui professore di latino, agli esami, che avrebbe interrogato alcuni studenti in debito d'esame, "su loro esplicita richiesta", secondo la stessa Tuzzo.