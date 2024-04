video suggerito

Sesso con studentessa 14enne a Pescara, prof resta sospesa: niente ritorno in cattedra per il Riesame Il Tribunale del Riesame di Pescara ha respinto la richiesta presentata dall'avvocato della prof di 54 anni accusata di aver avuto una relazione con una alunna oggi 16enne, finalizzata all'annullamento della misura cautelare a carico della docente sospesa per un anno dall'insegnamento.

A cura di Ida Artiaco

Niente ritorno in cattedra per la professoressa di 54 anni di Pescara accusata di aver avuto una relazione intima con una studentessa che all'epoca dei fatti aveva 14 anni. È quanto ha deciso il Tribunale del Riesame della città abruzzese, che non ha accolto la richiesta presentata dall’avvocato Carla Tiboni finalizzata all’annullamento della misura cautelare a carico della docente sospesa per un anno dall’insegnamento.

Dunque, l'insegnante, come riporta Il Messaggero, resta sospesa almeno in questa prima fase delle indagini di un caso che ha attirato l'attenzione dei media nazionali. I fatti si sarebbero svolti due anni fa. Tra la studentessa, oggi 16enne, e la docente di materie scientifiche sarebbe nata una relazione. Dalla ricostruzione degli inquirenti, non sarebbero emerse costrizioni nei confronti della ragazza che all'epoca dei fatti aveva solo 14 anni, anche se come ha spiegato il gip nell'ordinanza di sospensione della docente, "il rapporto di affidamento tra precettore e allieva vale a neutralizzare l'efficacia del consenso della minore".

Tutto è nato con un caffè al bar della scuola, finché il rapporto tra le due è diventato sempre più stretto, fino ad arrivare ad incontri segreti nei laboratori e nella palestra oltre che a casa di lei. La storia sarebbe venuta a galla quando la minore ha deciso di confidarsi con la psicologa di istituto. Ma intanto sarebbero trascorsi due anni da quegli eventi.

Unica testimone dei fatti resta la migliore amica della ragazzina, custode delle sue confidenze. Difesa dall’avvocato Carla Tiboni, l’insegnate è già stata interrogata dal gip Francesco Marino e rischia il processo, oltre a rimanere sospesa dall'incarico a scuola. La difesa della donna continua a sostenere che non vi è stato alcun rapporto intimo tra adulta e minore ma una semplice relazione di amicizia e affetto tra alunna e insegnante.