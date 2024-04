video suggerito

Sesso con l'alunna 14enne e scenate di gelosia a scuola, professoressa sospesa a Pescara La vicenda è emersa a seguito di alcune rivelazioni della stessa minore alla psicologa della scuola. Il Gip ha disposto la misura cautelare della sospensione dall'insegnamento. La docente dal suo canto rigetta ogni accusa e ha già annunciato il ricorso al tribunale della libertà.

A cura di Antonio Palma

Una professoressa di Pescara è stata sospesa dall'insegnamento per un anno con la pesante accusa di atti sessuali su un sua alunna 14enne. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Pescara a seguito delle indagini seguite a una confessione della stessa minore alla psicologa della scuola. I fatti contestati alla donna di 53 anni, docente di materie letterarie, hanno avuto inizio a due anni fa quando, secondo quanto stabilito, tra adulta e minore sarebbe nato un riporto sentimentale poi sfociato anche in alcuni atti sessuali.

Dalla ricostruzione degli inquirenti, non sarebbero emerse costrizioni nei confronti della ragazza che ora ha 16 anni. Come spiega il gip nell'ordinanza di sospensione della docente, però, "Il rapporto di affidamento tra precettore e allieva vale a neutralizzare l'efficacia del consenso della minore". Secondo quanto ricostruito dalla procura abruzzese, che aveva chiesto gli arresti domiciliari per la docente e fatto scattare il codice rosso per la minore, la storia sarebbe venuta a galla quando la minore ha deciso di confidarsi con la psicologa di istituto.

La ragazzina infatti ha raccontato di presunte scene di gelosia della professoressa dopo che lei aveva deciso di interrompere la relazione nel marzo scorso. Come lei stessa ha raccontato, in precedenza tra adulta e minore sarebbe nato un rapporto sentimentale fatto di carezze e affetto quando lei aveva solo 14 anni, sfociato poi col tempo in atti sessuali che sarebbero stati consumati lo scorso anno in casa della donna, oltre ad altri incontri che sarebbero avvenuti in locali della scuola con baci e carezze.

La docente dal suo canto rigetta ogni accusa e ha già annunciato il ricorso al tribunale della libertà contro la sospensione dall'insegnamento. La vicenda infatti ha ancora molti lati ancora da chiarire e, come spiegano i quotidiani locali, ha sconvolto la scuola dove la docente è molto stimata. Le indagini intanto vanno avanti alla ricerca di altri indizi, in particolare dai telefoni e dai messaggi delle chat WhatsApp che si sarebbero scambiate docente e alunna durante la frequentazione.