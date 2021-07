Un piccolo disegno di Leonardo da Vinci raffigurante la testa di un orso è stato venduto dalla casa d'aste londinese Christie's a 8.857.500 sterline, cioè 10.327.845 euro. L'opera – che misura appena sette centimetri per sette – è stata realizzata più di 500 anni fa e ha superato il record precedente di 8,1 milioni di sterline pagato nel 2001 per un altro disegno dell'artista, ‘Cavallo e cavaliere'.

L'opera – seppur di dimensioni molto piccole – ha rappresentato il pezzo forte della vendita "Classic week" di Christie's confermando la capacità di Leonardo nella raffigurazione della natura. Il disegno venne realizzato con la tecnica della punta d'argento, che Da Vinci aveva appreso da giovane nella bottega di Andrea del Verrocchio: si effettuava su carta preparata utilizzando uno stilo dalla punta in argento, garantiva grande precisione nel dettaglio ma richiedeva altrettanta maestria, in quanto non consentiva cancellature e ripensamenti.

Secondo gli esperti di storia dell'arte, la tecnica adottata da Leonardo per la Testa d’orso mette in relazione il disegno con altri tre studi di animali, tra i primi del filone leonardesco dedicato alla natura. Si tratta di uno studio di due gatti e un cane conservato al British Museum; di un foglio fronte-retro con studi di zampe di cane che si trova presso le National Galleries of Scotland di Edimburgo e di uno Studio di un orso che cammina oggi al Metropolitan di New York.