Attualità
video suggerito
video suggerito

Diletta: “Operata 3 volte a cuore aperto per una cardiopatia congenita, oggi sono fiera della mia cicatrice”

La storia di Diletta, 30enne di Porto San Giorgio, operata per tre volte a cuore aperto dopo essere nata con una cardiopatia congenita: “Oggi voglio raccontarmi a chi ha paura del futuro. Se tornassi indietro, non cambierei nulla. Nemmeno la sofferenza.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Ida Artiaco
0 CONDIVISIONI
Immagine

"La cicatrice sul mio petto non è un limite. È il mio orgoglio. È il segno visibile della mia forza, della mia storia. Non vivo con la paura costante di morire: vivo con la consapevolezza profonda di essere viva". A parlare è Diletta, 30enne di Porto San Giorgio, nelle Marche, baby sitter di professione, che ha deciso di raccontare a Fanpage.it la sua storia per dare un messaggio di speranza e di coraggio a chi vive come lei, che è nata con una cardiopatia congenita, meglio nota come tetralogia di Fallot.

"I miei genitori lo hanno scoperto quando sono nata. Per loro all'inizio è stata una doccia fredda, ma si sono subito adoperati affinché potessi essere operata dal miglior esperto in questo campo, che all'epoca era il dottor Carlo Marcelletti", ci dice Diletta, che ricorda come, anche grazie all'aiuto di Renato Zero la mamma e il papà, a soli 20 giorni dalla sua nascita, riuscirono ad arrivare al luminare che 9 mesi dopo, nel gennaio del 1996, la operò per la prima volta.

"Fino ai 12 anni vivevo in maniera serena, andavo a scuola e facevo ginnastica artistica. Ma proprio nell'anno in cui avrei dovuto cominciare a gareggiare ho subito una nuova operazione a cuore aperto", ricorda ancora Diletta. Era il 2007, quando le impiantorono una valvola di suino, poi nel 2009 la morte del dottor Marcelletti, che "era diventato un punto di riferimento per la mia famiglia". E ancora, un nuovo intervento nel 2016 dopo che, a seguito di una febbre da streptococco, ci sono stati altri problemi alla valvola, sostituita questa volta con una umana. "Mentre ero in ospedale, ho letto la storia di una ragazza simile alla mia che mi ha dato molta forza", ci dice. Tutti e tre gli interventi sono andati bene e la vita di Diletta continua ora come quella dei suoi coetanei.

Leggi anche
Bimbo trapiantato col cuore bruciato, la mamma: "Mio figlio è sempre più grave"

"Devo fare controlli annuali, ma non mi limito in nulla. Ho progetti futuri, anche quello di diventare una mamma. So che potrei dover sostituire di nuovo questa valvola nei prossimi anni. Ma non ho paura, anche grazie ai miei genitori che mi hanno sempre detto che sarebbe andato tutto bene. Oggi voglio raccontare la mia storia a chi ha paura del futuro. Se tornassi indietro, non cambierei nulla. Nemmeno la sofferenza. Perché è proprio quella sofferenza che mi ha insegnato a dare il giusto peso alle cose, alle persone, ai momenti. Mi ha insegnato a vivere più intensamente. Mi ha fatto incontrare persone straordinarie, che combattono la mia stessa battaglia e che sono diventate parte della mia vita", ha concluso.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Olimpiadi
2026
Concluse le Olimpiadi di Milano-Cortina dopo la Cerimonia di chiusura all'Arena di Verona
Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto portabandiera per l'Italia alla cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali 2026
Perché la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali 2026 ha avuto luogo a Verona e non a Milano o Cortina
Perché l’Italia è dietro l'Olanda nel classifica del medagliere alle Olimpiadi anche se ha vinto 10 medaglie in più
Il Medagliere delle Olimpiadi Invernali 2026 aggiornato: la posizione dell'Italia e la classifica completa alla fine dei Giochi
La storia di Klaebo, che vince 6 medaglie d'oro alle Olimpiadi ma non guadagnerà un solo euro in premi in denaro
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views