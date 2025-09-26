Derubava i pazienti che facevano chemioterapia in ospedale: arrestato 51enne a Genova

Stefano Boleto, 51enne di Genova, è stato posto in custodia cautelare con l’accusa di furto pluriaggravato. Ad agosto, si è introdotto nelle stanze di due malati terminali all’interno dell’Istituto Scientifico Tumori del San Martino di Genova e gli ha sottratto cellulari e tablet. È accusato anche di un altro furto aggravato ai danni di uno studente universitario, avvenuto a inizio settembre. Ma era già noto alla giustizia, perché in passato aveva già derubato in altri ospedali con un metodo simile.

Un uomo di Genova è stato arrestato dalla polizia per furto pluriaggravato: aveva derubato dei pazienti chemioterapici. Stefano Boleto (51 anni) è stato posto in custodia cautelare dal gip il 26 settembre, al termine di un'indagine iniziata il mese scorso.

Le autorità l'hanno rintracciato in un altro ospedale, dove si era recato per ricevere a sua volta delle cure. Lì la polizia ha eseguito l'arresto su delega della Procura di Genova.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, nell'ultima settimana di agosto, l'uomo ha derubato due pazienti all'interno dell'Istituto Scientifico Tumori (Ist) del complesso ospedaliero San Martino di Genova.

Si è introdotto nel reparto durante l'orario di visita, fingendosi un parente di qualcuno in cura. Così, è entrato nelle stanze di due ricoverati e gli ha sottratto cellulari e tablet.

Nel frattempo, Boleto si è cambiato più volte gli abiti nel tentativo di non lasciare tracce. Dopo ha anche tentato di rivendere quanto rubato nel centro storico di Genova. Comunque, i dispositivi di uno dei due derubati sono stati già restituiti al legittimo proprietario.

Il 51enne è stato identificato grazie ai filmati del sistema di videosorveglianza della struttura ospedaliera e alle testimonianze sia delle vittime dei furti sia dei loro parenti.

Oltre ai due casi avvenuti all'Ist, il 51enne è accusato anche di un altro furto aggravato. A inizio settembre ha infatti derubato un universitario mentre studiava studiando in biblioteca.

Ma Boleto aveva già altri precedenti penali, perché aveva derubato in maniera simile dei degenti in altri ospedali della città, come il Gaslini.