Denutrita e troppo debole per muoversi: carabinieri forzano la porta di casa e salvano una donna La vicenda è avvenuta a Sinnai, in Sardegna: i carabinieri hanno aperto un’indagine e cercano i familiari dell’anziana di 87 anni.

A cura di Beatrice Manca

Sola e denutrita, adagiata sul letto, incapace di muoversi o troppo debole per farlo: una donna di 87 anni è stata salvata questa mattina dai carabinieri di Sinnai e trasportata in ospedale a Cagliari. La donna era in forte stato di denutrizione e presenta un'avanzata atrofia muscolare.

L'87enne, scrive la stampa locale, è pensionata e vive sola da quando ha perso il marito, diversi anni fa. Non é ancora chiaro se la vedova abbia familiari o parenti che possano prendersi cura di lei, o almeno una vicina di casa da chiamare in caso di emergenza. L'episodio avrebbe potuto facilmente degenerare nell'ennesima tragedia della solitudine e aggiungere un altro nome al lungo elenco delle persone anziane morte sole in casa nell'indifferenza generale. L'87enne, però, è stata salvata in tempo grazie all'assessore ai servizi sociali e politiche del lavoro del Comune di Sinnai, che ha esortato un intervento dei carabinieri.

All'arrivo nell'abitazione i militari hanno dovuto forzare il portone per entrare: hanno trovato la donna adagiata sul letto nella camera principale, incapace di muoversi e visibilmente denutrita. Immediato l'arrivo del 118: i paramedici hanno trasportato la donna d'urgenza all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove è tuttora ricoverata. I medici accerteranno se lo stato di atrofia muscolare sia stato causato o meno dalla mancanza di cibo. Sul caso dell'anziana sola è in corso un'indagine: i carabinieri di Sinnai ora cercano eventuali familiari della donna.