Delitto di Garlasco, le anticipazioni delle Iene: cosa diranno il supertestimone e i vocali di Paola Cappa Le anticipazioni della puntata di martedì 20 maggio de Le Iene: l'intervista al supertestimone del delitto di Garlasco, le telefonate tra la madre di Andrea Sempio e Alessandro De Giuseppe, giornalista del programma, e i messaggi vocali di Paola Cappa, una delle due cugine di Chiara Poggi.

A cura di Eleonora Panseri

Chiara Poggi, Andrea Sempio e Alberto Stasi.

Avrebbe incontrato una signora in ospedale e questa gli avrebbe detto che, dopo l'omicidio di Chiara Poggi, avrebbe visto Stefania Cappa, cugina della vittima, "nel panico" con "una borsa pesante" entrare nella casa di sua nonna materna dove non andava mai.

Lo ha raccontato il supertestimone del delitto di Garlasco in un'intervista esclusiva a Le Iene che andrà in onda nella puntata di stasera, martedì 20 maggio.

La donna, residente a Tromello vicino alla casa della nonna materna delle gemelle Cappa, cugine di Chiara Poggi, "gli riferì di aver visto Stefania Cappa agitata, intenta a entrare nella vecchia casa con una borsa pesante" e "gli disse che le gemelle non erano mai state viste lì prima e che l'episodio l'aveva colpita molto".

Le persone che l'hanno vista, ha raccontato ancora il teste, avrebbero anche sentito il rumore di qualcosa gettato nel fosso ma erano già anziane all'epoca e oggi sono morte.

Nel corso della puntata di questa sera verranno ricordate anche alcune telefonate tra la madre di Andrea Sempio e Alessandro De Giuseppe, giornalista de Le Iene, e verranno trasmessi alcuni messaggi vocali di Paola Cappa.

Nei giorni scorsi è circolata la notizia che proprio Paola, sorella di Stefania, avrebbe inviato un sms con scritto: "Mi sa che abbiamo incastrato Stasi". Il destinatario, Francesco Chiesa Soprani, ex amico di Paola, ha consegnato a Le Iene centinaia di messaggi e audio scambiati con lei, in gran parte riguardanti l'omicidio.

Nel materiale fornito, tuttavia, quella frase non compare mai, né per iscritto né nei vocali. Ma tra i vocali inviati dalla ragazza risulta il seguente: "Guarda, non ho mai aperto bocca, però arriverà il giorno che la apro. Voglio essere pagata fior di milioni, però dirò tutto, tutto, tutto, tutto".

"In pochi credono davvero che Alberto sia l'assassino", ha detto invece la madre di Sempio, il 37enne indagato per l'omicidio della ragazza, trovata morta il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia di Garlasco, in una delle telefonate con De Giuseppe, che verranno trasmesse nella puntata in onda questa sera su Italia 1.

Una conversazione che, ha precisato la trasmissione Mediaset nel comunicato con le anticipazioni, risalirebbe a prima che l'indagine sul figlio diventasse pubblica.

Alla trasmissione la mamma di Sempio avrebbe anche riferito "di una presunta testimone che, il giorno prima dell'omicidio, avrebbe assistito a un litigio molto sospetto tra Chiara e la cugina (al momento non indagata, ndr)", ma che non ne parlò né ai Carabinieri né ad altri.