Delitto di Garlasco, l'avvocata di Alberto Stasi: "Incidente probatorio utile per istanza di revisione" L'avvocata di Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco: "La sua partecipazione, in qualità di persona interessata all'assunzione della prova, come stabilito dalla gip, è utile per un'istanza di revisione".

A cura di Ida Artiaco

È in programma per il prossimo 9 aprile il maxi incidente probatorio sul Dna di Andrea Sempio, indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi a 18 anni dal delitto che sconvolse Garlasco e il resto d'Italia.

Agli accertamenti, a cui ha dato il via libera il gip di Pavia accogliendo le istanze dei pubblici ministeri impegnati nelle nuove indagini sul caso Poggi, parteciperà anche Alberto Stasi, che proprio per l'omicidio di Chiara, all'epoca dei fatti sua fidanzata, è stato condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione.

La "partecipazione" di Alberto Stasi, "in qualità di persona interessata all'assunzione della prova" come stabilito dalla gip, è "utile per un'istanza di revisione", ha spiegato l'avvocata Giada Bocellari, legale, assieme al collega Antonio De Rensis, del 41enne, che si è sempre detto innocente.

Ieri, infatti, la gip Daniela Garlaschelli ha notificato l'ordinanza con cui ha accolto la richiesta dei pm di Pavia anche a Stasi e ai suoi difensori, chiarendo nel provvedimento che la "comparazione" tra i Dna estrapolati in tutte le varie analisi andrà effettuata per verificare l'eventuale "corrispondenza" non solo con quello di Sempio, ma pure con quelli di Stasi, dei componenti di "sesso maschile" della famiglia Poggi e di tutti gli "eventuali soggetti maschili" che frequentavano la villetta di Garlasco.

L'atto che "ci è stato notificato ieri – ha chiarito l'avvocata – è utile per un'istanza di revisione", che la difesa intende presentare, come già spiegato nelle scorse settimane, quando saranno completate le nuove indagini su Sempio, aggiungendo che "la gip ha stabilito che Stasi è parte interessata all'assunzione della prova". Prove che saranno assunte "in contraddittorio e noi – ha concluso Bocellari – siamo molto felici che ci siano questi accertamenti". Ma, come aveva precisato in una intervista a Fanpage.it, "la strada è ancora lunga".