Delitto di Garlasco, la mamma di Andrea Sempio convocata dai carabinieri: "Sarà ascoltata in caserma" La mamma di Andrea Sempio è stata convocata in caserma a Milano domani alle 10. La donna dovrà riferire su alcuni spostamenti del figlio, indagato a sorpresa per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007.

A cura di Gabriella Mazzeo

Andrea Sempio e Chiara Poggi.

Daniela Ferrari è stata convocata dai carabinieri e domani mattina, lunedì 28 aprile, sarà ascoltata nella caserma di via Moscova a Milano alle 10 come persona informata sui fatti. Il caso del quale si parlerà è quello relativo all'omicidio di Chiara Poggi per il quale è oggi indagato a sorpresa Andrea Sempio, figlio di Ferrari.

La donna dovrà probabilmente riferire su alcuni movimenti del figlio la mattina dell'omicidio avvenuto nell'agosto del 2007 a Garlasco e per il quale è stato condannato come colpevole Alberto Stasi. Le autorità porranno domande sugli orari degli spostamenti di Sempio e sul famoso scontrino del parcheggio di Vigevano (Pavia) conservato dal ragazzo per oltre un anno. La donna aveva raccontato di essere stata lei stessa ad aver suggerito al figlio appena 18enne di conservare quello scontrino proprio dopo aver saputo dell'omicidio di Chiara. Il tutto, aveva spiegato Ferrari, era stato fatto perché la famiglia si aspettava le domande dei carabinieri, all'epoca impegnati nelle prime indagini e nella ricerca del colpevole.

L'11 marzo scorso il caso è stato riaperto dopo 18 anni di battaglie giudiziarie dalla Procura di Pavia. Sempio è rientrato in scena di recente, raggiunto da un avviso di garanzia con l'accusa di omicidio in concorso con ignoti. L'amico del fratello di Chiara era stato già indagato ai tempi del delitto per poi essere prosciolto. Gli investigatori si concentrano su una serie di campioni biologici nella speranza di poter ricostruire la sequenza degli eventi di quel tragico 13 agosto.

Ulteriori informazioni sul racconto che la donna dovrà fornire in caserma saranno rese note domani, quando Ferrari dovrà presentarsi nella caserma di via Moscova. In un'intervista a Quarto Grado, aveva detto di aver convinto lei il figlio a conservare lo scontrino solo per provare agli inquirenti la veridicità delle informazioni che aveva fornito loro.