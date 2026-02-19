“Dal pc di Chiara Poggi nessuna copia non autorizzata”: il consulente dei Poggi replica alla youtuber Bugalalla

Chiara Poggi

Altre accuse pesanti da un nuovo video di Francesca Bugamelli, in arte Bugalalla. La youtuber ha diffuso alcune intercettazioni – finite negli atti del caso sull'omicidio di Chiara Poggi – tra la madre della vittima e l'avvocato di famiglia Gian Luigi Tizzoni e l'ingegner Paolo Reale, cugino della vittima e consulente tecnico informatico dei Poggi. Bugallala parla di "nuovi fattori – come riporta LaPresse – che includono copie non autorizzate del disco fisso del personal computer, presente nella camera di Chiara Poggi, la presenza di una testimone alla quale dei carabinieri, secondo il suo racconto, le avrebbero fatto cambiare versione, oltre a una nuova posizione nella vicenda per Marco Poggi", fratello della vittima. Copie non autorizzate?

Secondo Paolo Reale, sentito da Fanpage.it, tutto è avvenuto come prevede il Codice: ovvero "nei tempi e nei modi previsti dal procedimento giudiziario" quindi "vai in cancelleria, fai la richiesta, viene autorizzata e ti danno la copia forense". Ed entra nel dettaglio: "Da quello che ho ricostruito avevano rilasciato, visto che siamo parte offesa, la copia forense del pc. Ci è stata rilasciata a inizio del 2008. E poi quando è finita l'indagine, tramite discovery, abbiamo avuto accesso anche agli altri dispositivi compreso il pc di Stasi". Quindi non ci sarebbe nulla di non autorizzato. Reale precisa: "Queste per me sono accuse gravi perché presuppone che una copia così importante nelle mani della Procura e nella cancelleria venga così elargita e diffusa senza alcuna autorizzazione". E poi conclude: "Non riesco neanche a comprendere come si faccia a mettere in discussione una cosa del genere".

Nel nuovo video, Francesca Bugamelli parla anche di un "coinvolgimento dell'ex Generale dell’Arma dei Carabinieri e Comandante dei RIS, Luciano Garofano, nella diffusione di materiale riservato, mentre si svolgevano le indagini sulla morte di Chiara Poggi", si legge in una nota. La youtuber avrebbe pubblicato degli audio finiti negli atti della Procura di Vigevano durante il processo di primo grado nel 2009 davanti al gup Stefano Vitelli: in primo grado venne assolto Stasi, poi nel 2015 fu condannato in via definitiva per l'omicidio della fidanzata a 16 anni di carcere.

Sentito da LaPresse e confermato a Fanpage.it, il generale Luciano Garofano ha fatto sapere di aver già inoltrato il materiale al proprio legale per le valutazioni del caso. Il genelare ha parlato di registrazioni "decontestualizzate".