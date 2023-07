Dal lago spunta vecchio messaggio in bottiglia di una coppia, l’appello per cercare Sabrina e Dennis Il ritrovamento nelle acque del Lago di Garda, sulla sponda veronese del lago. A firmare la lettera in bottiglia, scritta in tedesco, Sabrina e Dennis, presumibilmente una coppia di turisti in vacanza nel nostro Paese undici anni fa.

A cura di Antonio Palma

“Caro Lago di Garda, rimani bello e limpido come lo sei oggi" è il passaggio di una breve lettera scritta a mano e infilata in una bottiglia emersa dalle acque del lago di Garda, sulla sponda veronese del lago, ben undici anni dopo. La lettera in bottiglia infatti è datata 9 agosto 2012 e, dopo essere stata lanciata in acqua, ha viaggiato per undici anni sul fondale del Garda fino a spuntare nel comune di Malcesine, in provincia di Verona.

È stata proprio la locale amministrazione comunale a dare notizia del bel ritrovamento che è un atto d’amore al Garda e un messaggio di speranza per il futuro. A firmare la lettera in bottiglia, scritta in tedesco, Sabrina e Dennis, presumibilmente una coppia di turisti in vacanza nel nostro Paese undici anni fa che si erano innamorati del lago di Garda e del suo paesaggio tanto da volerlo ricordare ai posteri in una lettera.

I due, presumibilmente una coppia di Amburgo, come si legge alla fine della missiva, nella lettera hanno scritto: "Caro Lago di Garda con questo messaggio in bottiglia ci auguriamo che noi, le nostre famiglie e i nostri amici possiamo restare sempre felici e in salute. Caro Lago di Garda, rimani bello e limpido come lo sei oggi".

A ritrovare la bottiglia, in maniera fortuita, sono stati alcuni operai di una ditta di lavori subacquei incaricata di ispezionare i fondali che l’hanno presa tra i rifiuti ripescati durante dei controlli e l'hanno consegnata alle autorità locali. "Purtroppo nell'aprire la bottiglia, quest'ultima si è rotta. Ma il biglietto lo custodiamo gelosamente" spiegano dal Comune di Malcesine.

Per cercare gli autori del testo beneaugurante per le loro vite e per il futuro del lago, il comune di Malcesine ha voluto lanciare un appello pubblico a chiunque possa dare notizie su Sabrina e Dennis. Il Comune infatti spera di riuscire a rintracciarli per invitarli a tornare sul Garda "per regalare loro un'esperienza da ricordare" e magari scoprire qualcosa di più sulla loro storia.