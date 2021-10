Dal 2022 in Norvegia si venderanno solo auto elettriche (3 anni prima del previsto) Nel 2022 in Norvegia si avrà il 100% di auto elettriche sul mercato delle macchine nuove. Il traguardo viene raggiunto 3 anni prima del previsto. Il governo norvegese aveva infatti deciso di eliminare le auto tradizionali dalle strade del Paese entro il 2025 anche tramite l’utilizzo di incentivi economici.

A cura di Gabriella Mazzeo

Dal 2022 in Norvegia sarà possibile acquistare solo veicoli elettrici. In questo modo il Paese raggiungerà il 100% delle vendite di questo tipo di automobili già molto utilizzate. L'ultimo veicolo con motore a combustione interna, secondo i dati mensili rilasciati dal Consiglio norvegese per le informazioni sul traffico stradale, lascerà la concessionaria il prossimo aprile. Si arriva a un 100% di vendite sui veicoli elettrici ben 3 anni prima del traguardo stabilito dal governo: il 2025 era l'anno scelto per l'eliminazione completa di auto nuove a benzina e diesel. Nei primi otto mesi del 2021 i veicoli tradizionali hanno rappresentato meno del 10% delle vendite di auto nuove, a dimostrazione del fatto che i norvegesi già apprezzano e preferiscono le nuove vetture elettriche per l'abbattimento di costi, per la salvaguardia dell'ambiente e per praticità. In agosto i veicoli elettrici hanno rappresentato infatti il 72% del mercato mentre ibridi e ibridi plug in sono stati il 20,4% lasciando solo il 4,6% ai veicoli a benzina e il 3,2% a quelli in diesel.

A essere sostituiti per prime saranno le auto piccole a benzina o diesel. Non vi sarà una fine immediata delle vendite nonostante i veicoli tradizionali siano destinati all'estinzione. Molto del mercato però si sposterà sul segmento dell'usato. Il cambio di proprietà infatti in questi anni riguarda solo per il 12% i veicoli elettrici. L'85% delle auto usate vendute usa motori a benzina o a diesel. Questo tipo di auto però sembra correre verso l'estinzione con tempi molto più celeri di quanto si pensasse: da gennaio ad agosto del 2021 tra i 50 veicoli più venduti, 30 erano elettrici, 14 sono ibridi plug-in e 3 sono ibridi. La Tesla Model 3 è in cima alle classifiche di vendita e subito dopo compare l’ibrido plug-in Toyota Rav4 Prime che è al secondo posto. Il veicolo convenzionale più venduto è la Tiguan della Volkswagen, in calo al 38° posto.

Alla base della popolarità dei veicoli elettrici in Norvegia ci sono anche gli incentivi offerti ai guidatori per passare all'elettrico. Le tariffe per i parcheggi sono ridotte al 50% così come il pagamento per strade e pedaggio. Le tasse sono molto più basse sui veicoli elettrici (circa il 25% in meno rispetto al solito).