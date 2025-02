video suggerito

"Da solo non posso andare a prendere il bancomat": poliziotto fuori servizio accompagna l'80enne alle poste Un uomo di 80 anni residente a Galatina (Lecce) ha chiesto alla polizia di accompagnarlo allo sportello postale per ritirare la carta bancomat. L'uomo ha infatti raccontato dei suoi gravi problemi di deambulazione, spiegando loro di non essere in grado di andare da solo a ritirare la sua carta.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un anziano ha contattato gli uffici del commissariato di polizia chiedendo alle forze dell'ordine aiuto per andare a ritirare la nuova carta bancomat. L'uomo ha raccontato loro di avere gravi problemi di deambulazione e di non aver potuto per questo motivo recarsi all'ufficio postale di Galatina (Lecce). Senza la tessera, non poteva provvedere al sostentamento delle proprie spese e così i poliziotti si sono recati a casa dell'anziano per ascoltarlo.

Un paio di giorni dopo quella telefonata, l'80enne è stato accompagnato da un poliziotto libero dal servizio che lo ha prelevato a casa con la propria auto e portato allo sportello postale dove l'uomo ha potuto finalmente ritirare la sua carta bancomat.

"Siamo molto orgogliosi di questi gesti – ha spiegato a La Repubblica il questore di Lecce, Vincenzo Massimo Modeo -. Siamo sempre a favore dei cittadini. Il nostro motto rimane quello di sempre: "esserci per la gente". In questo modo dimostriamo concretamente come l'impegno della polizia non si limiti al controllo del territorio e a reprimere i reati, ma anche al sostegno al prossimo, in questo caso un anziano".

Grazie all'intervento dei poliziotti infatti, l'uomo ha potuto recarsi allo sportello postale per ritirare la sua carta bancomat e prendere così la pensione utile per provvedere alle proprie spese. L'intervento delle forze dell'ordine si è dimostrato fondamentale per permettere all'80enne con problemi motori di far fronte ai propri bisogni.

Il pensionato ha raccontato alla polizia che i suoi problemi di deambulazione si sono aggravati ulteriormente dopo l'infarto avuto qualche tempo prima. La situazione complicata dell'80enne ha spinto le autorità a intervenire per offrirgli l'assistenza del caso e permettergli di portare così la nuova carta bancomat a casa.