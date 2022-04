Cuneo, valanga travolge 4 scialpinisti: un morto estratto dalla neve Una valanga ha travolto 4 scialpinisti in alta Valle Maira, nella zona della Punta Vallonasso, nel Cuneese. Tre sono sopravvissuti, mentre un quarto è stato estratto morto.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Una valanga ha travolto 4 scialpinisti in alta Valle Maira, nella zona della Punta Vallonasso, nel Cuneese. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 13. Sono tre le persone illese, mentre una quarta è stata estratta dalla neve dai compagni della comitiva. Il quarto scialpinista è deceduto. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco con il nucleo Saf e l'elicottero Drago 121, i volontari di Dronero e la squadra cinofili di Torino insieme ai tecnici del Soccorso alpino del Piemonte e del 118.

Secondo quanto confermato a Fanpage.it dai Vigili del Fuoco, il quarto scialpinista è stato estratto dalla neve ma era già deceduto al momento dei soccorsi. Per lui non c'è stato nulla da fare. Non è ancora chiaro se fossero impegnati in un fuoripista e se la vittima fosse dotato del mneccanismo di ritrovamento elettronico che permette ai soccorritori di inviduare i dispersi in tempi relativamente celeri.

In aggiornamento