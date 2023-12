Cuneo, morti i coniugi escursionisti dispersi da giorni sulle montagne di Vinadio Sono stati trovati morti i due coniugi che da giorni erano dispersi sulle montagne di Cuneo, Roberto Meo Colombo e Fabrizia De Lio, di 53 e 38 anni. Le ricerche erano state interrotte nella giornata di ieri per il maltempo.

A cura di Gabriella Mazzeo

I coniugi Roberto Meo Colombo e Fabrizia De Lio

Sono morti i coniugi Roberto Meo Colombo e Fabrizia De Lio, di 53 e 38 anni, dispersi da due giorni sulle montagne di Vinadio, nel Cuneese. I due corpi ono stati trovati oggi pomeriggio dalle squadre di soccorso intervenute. A denunciare la scomparsa dei due coniugi, erano stati i familiari, che domenica sera avevano contattato le forze dell'ordine e i soccorsi.

L'auto della coppia era stata individuata lunedì mattina, parcheggiata in borgata San Bernolfo, a monte dei Bagni di Vinadio. Le ricerche ieri erano state temporaneamente sospese per il maltempo.

La vettura ritrovata nella bordata San Bernolfo

Dopo la denuncia e l'inizio delle ricerche, la vettura dei due coniugi, una Volvo XC60 nera, è stata rintracciata dalle forze dell'ordine nella borgata San Bernolfo, sopra Bagni di Vinadio. Una zona che Fabrizia De Lio, 38 anni, conosceva bene e che spesso aveva frequentato con il marito. La donna, originaria di Busca, era solita frequentare quei posti anche da ragazzina, trascorrendo le estati in campeggio.

Su quanto successo domenica, indagano le autorità. Nonostante la giornata di sole, qualcosa è andato storto e ora si tratta di capire che cosa sia accaduto alla coppia.

Tutti i rifugi alpini dell’area sono chiusi; in diversi punti non c'è campo per i cellulari: Roberto Meo Colombo e Fabrizia De Lio potrebbero non essere riusciti ad avvisare i familiari o chiedere aiuto.