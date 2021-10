Cuneo, fuga di gas ed esplosione all’alba distruggono l’abitazione: due persone ferite, una grave Il boato e lo scoppio prima dell’alba di oggi, intorno alle 5 del mattino, in strada Canavere, poco fuori dall’abitato di Savigliano. L’esplosione è la seconda in appena 24 ore nel Cuneese dove ieri a Rossana era rimasto ferito un altro uomo. Ad essere interessata dalla deflagrazione una cascina, parzialmente abitata.

A cura di Antonio Palma

Momenti di paura nelle prime ore di oggi domenica 3 ottobre, a Savigliano, nel Cuneese, dove una violenta esplosione ha parzialmente distrutto un’abitazione ferendo due persone che si trovavano all’interno di cui una in maniera grave. Il boato e lo scoppio prima dell’alba di oggi, intorno alle 5 del mattino, in strada Canavere, poco fuori dall’abitato di Savigliano. Ad essere interessata dalla deflagrazione una cascina, parzialmente abitata. Al momento dell’esplosione in casa vi erano tre persone, due delle quali rimaste ferite e trasportate in ospedale dal 118. Una di loro è più grave, si tratta di un sessantenne travolto in pieno dalla deflagrazione.

Dopo l’allarme, sul posto, oltre ai soccorsi medici che hanno preso in carico i due feriti, sono accorsi in poco tempo anche i vigili del fuoco dei distaccamenti di Saluzzo, Levaldigi e Savigliano che, oltre a recuperare i feriti, hanno dovuto spegnere le fiamme che erano divampate in una parte della cascina e mettere in sicurezza l’intera area dove era evidente una fuga di gas. Secondo i loro primi rilievi sul posto, a far scattare l’esplosione sarebbe stata proprio una fuga di gas che si sarebbe sprigionata in uno degli alloggi della cascina dove vivono due uomini con il padre. Si sospetta un malfunzionamento dall'impianto Gpl.

L’esplosione a Savigliano la seconda in appena 24 ore nel Cuneese dove ieri a Rossana, un'altra fuga di gas, anche questa causata dal malfunzionamento dell'impianto Gpl, ha provocato un'esplosione che ha sventrato un'abitazione a due piani e Ferito il proprietario, un pensionato di 75 anni, ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cto di Torino.