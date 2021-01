Cumino macinato ritirato per rischio chimico. L’allerta del Ministero: “Non consumatelo”

l ministero della Salute ha diffuso il richiamo di alcuni lotti di cumino macinato a marchio TRS Asia’s Finest Foods in confezioni da 100 grammi per la presenza di alcaloidi pirrolizidinici oltre i limiti di sicurezza. Va da sé che tali lotti, se presenti in casa, non vadano consumati.