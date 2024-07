video suggerito

Cucciolo di orso investito e ucciso da un'auto in Trentino: il piccolo aveva 6 mesi Un cucciolo di orso è stato investito e ucciso da un'automobile in Trentino nella tarda serata di martedì 30 luglio. L'episodio è avvenuto lungo la strada che collega gli abitati di Andalo e Molveno. Il piccolo, che aveva circa 6 mesi, è morto in seguito all'impatto con la vettura.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Un cucciolo di orso di pochi mesi è stato investito e ucciso da un'automobile in Trentino nella tarda serata di ieri, martedì 30 luglio. L'episodio è avvenuto lungo la strada che collega i centri abitati di Andalo e Molveno, nei pressi del ponte di Londìn.

Il piccolo, che aveva circa 6 mesi, è morto in seguito all'impatto con la vettura. Dopo aver travolto l'orsetto, l'automobilista ha immediatamente allertato il numero unico di emergenza 112 e ha riferito di aver intravisto anche altri animali, probabilmente una femmina adulta, forse la mamma del cucciolo, e un altro piccolo.

Secondo quanto è stato riferito dalla Provincia autonoma di Trento, sul luogo è intervenuta una squadra del Corpo forestale, insieme ai Vigili del fuoco volontari. Durante la giornata di oggi, mercoledì 31 luglio, un nuovo sopralluogo sarà compiuto dal Nucleo cinofilo cani da orso.

La carcassa del cucciolo verrà consegnata all'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, mentre l'analisi dei campioni organici è stata affidata alla Fondazione Edmund Mach.

La convivenza tra orsi e persone da diverso tempo è diventata un grave problema per il Trentino e le decisioni drastiche della Giunta regionale continuano a raccogliere numerose critiche da parte di associazioni animaliste e privati cittadini. L'investimento del cucciolo è infatti avvenuto a pochi giorni dall'abbattimento di Kj1, l'orsa responsabile dell’aggressione a un 43enne francese a Naroncolo.

Il presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, aveva firmato il decreto di abbattimento nella notte. Con i suoi 22 anni il plantigrado era l’esemplare più anziano del Trentino. "Siamo pieni di dolore e rabbia – aveva commentato Massimo Vitturi, area animali selvatici della Lega Anti Vivisezione (LAV) – e siamo davvero preoccupati per i cuccioli (dell'orsa, ndr) e per questa furia orsicida che non si ferma! Fugatti e la sua Giunta sfogano sugli orsi la loro incapacità politica di favorire una convivenza pacifica".