Giovanni Castellucci, amministratore delegato di Atlantia, ha partecipato alla commemorazione ufficiale delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova, che si sta tenendo nel cantiere del nuovo viadotto alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella: la presenza del manager – che se n'è andato intorno alle 9 e 45, poco prima dell'inizio della messa – è destinata a far discutere visto che si tratta di uno dei 74 indagati nell'inchiesta condotta dalla Procura di Genova che sta facendo luce sulle responsabilità della tragedia. Castellucci da alcuni mesi non è più amministratore delegato di Autostrade per l'Italia ma ricopre lo stesso incarico nella società madre, Atlantia appunto, sempre della famiglia Benetton. A chiedere espressamente la presenza a Genova dei vertici di Autostrade e del gruppo Benetton è stato il sindaco di Genova nonchè commissarrio straordinario Marco Bucci. Ieri si era appreso che Aspi, Atlantia e anche Edizione – la holding del gruppo Benetton – avrebbero inviato tre delegazioni di dirigenti alla commemorazione ma non si pensava che potesse partecipare proprio Castellucci. Insieme a lui c'è anche Fabio Cerchiai, che dal 2010 è presidente sia di Autostrade per l'Italia che di Atlantia.

La lettera di Autostrade e Atlantia: "Consapevoli delle sofferenze causate dal crollo di Ponte Morandi"

A un anno dalla tragedia nei caselli del principali snodi italiani – e in tutti quelli liguri – è stata affissa una coccarda nera in segno di lutto. Alle 11.36, ora del crollo, su tutti i pannelli a messaggio variabile della rete autostradale comparirà per un minuto un messaggio di ricordo per le vittime. E sempre in occasione della commemorazione Autostrade per l'Italia e Atlantia hanno pubblicato sui giornali una lettera aperta per esprimere "cordoglio e dolore" per le vittime della tragedia e i loro familiari: