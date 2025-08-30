Crolla il solaio di un campo estivo in provincia di Brindisi: ferite due educatrici

Crolla il solaio di un campo estivo nelle campagne di Ostuni sulla provinciale per Villanova, nel Brindisino. Ferite due educatrici che dormivano nella stanza interessata dal crollo. Le donne sono state portate all’ospedale Perrino di Brindisi ma non sarebbero in condizioni gravi.

Paura a Ostuni dove questa mattina alle ore 6 parte di un solaio è crollato all'interno di un campo estivo ferendo due educatrici. La struttura si trova nelle campagne di Ostuni, lungo la strada provinciale 20 che porta alla marina di Villanova, località della provincia di Brindisi.

Secondo le prime ricostruzioni, il cedimento ha interessato il solaio della camera da letto dove stavano dormendo le due donne che quindi sono state coinvolte nel crollo. Le loro condizioni non sarebbero critiche, al momento, ma entrambe dopo essere state soccorse dagli operatori del 118 sono state portate in ambulanza all'ospedale Perrino di Brindisi.

Nel frattempo i Vigili del Fuoco sono intervenuti per valutare l'entità dei danni: parti del solaio, intonaco e detriti vari sono precipitati all'interno della struttura per cause ancora da accertare. Su quanto avvenuto ora indagano le Forze di Polizia locale giunte sul posto.

Articolo in aggiornamento