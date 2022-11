Creduta intollerante al lattosio, Rose ha una forma aggressiva di cancro e muore a un anno La storia di Rose è quella di una bimba, che si pensava fosse intollerante al lattosio. Da successivi esami è emerso che aveva una rara e aggressiva forma di cancro. È morta a solo un anno.

A cura di Alessia Rabbai

Fonte: Rose’s Way Foundation

Andrew e Catherine Jeans raccontano dal Galles la storia della loro figlia Rose Elizabeth. Credevano che la piccola fosse intollerante ai latticini, invece aveva una rara e aggressiva forma di cancro ed è morta due giorni dopo il suo primo compleanno. In sua memoria i genitori hanno deciso di creare la Rose's Way Foundation, per sostenere emotivamente e finanziariamente le famiglie che stanno vivevando un dramma come il loro. Chiamata affettuosamente Rosie Bear, è nata l'11 febbraio del 2019, e assomigliava molto a suo fratello maggiore Oliver, ‘il gentiluomo di casa'.

La piccola non stava bene, a sei mesi ha manifestato dei fastidi alla pancia e si pensava avesse un'intolleranza al lattosio. I problemi si sono ripresentati a distanza di tempo, quando aveva dieci mesi. Così è stata portata con urgenza in ospedale e i medici del Prince Charles Hospital l'hanno sottoposta ad alcuni esami. Uno degli incubi più grandi per un genitore è diventato improvvisamente realtà: Rose aveva un tumore rabdoide teratoide atipico, che colpisce il cervello e il midollo spinale.

Fonte: Rose’s Way Foundation

"I medici le hanno trovato diverse masse nel suo cervello – ha spiegato Andrew a WalesOnline – inizialmente si pensava che si trattasse di lesioni benigne simili a voglie, ma nei giorni seguenti il suo quadro clinico è peggiorato". Il 12 gennaio 2020, Rose è stata portata di nuovo in ospedale, dov'è stata sottoposta a tre operazioni chirurgiche al cervello ed è rimasta per sei giorni in terapia intensiva.

A quel punto i medici hanno comunicato ai genitori che a provocare i problemi intestinali alla piccola era il grosso tumore nella spina dorsale. "Ci è stato detto che non c'erano cure per lei e che sarebbe stata con noi solo per poche settimane" ha aggiunto il padre. Rose è stata poi trasferita al Ty Hafan, un centro per bambini, ed è morta il 13 febbraio, due giorni dopo aver compiuto un anno, tra le braccia della mamma.