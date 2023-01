Covid, Oms: “Il 2023 sarà l’anno in cui l’emergenza sanitaria pubblica terminerà ufficialmente” “Il 2023 sarà l’anno in cui l’emergenza sanitaria pubblica terminerà ufficialmente”, a dirlo è Tedros Adhanom Ghebreyesus, il direttore generale dell’Oms, l’Organizzazione Mondiale della sanità.

A cura di Chiara Ammendola

Controlli anti Covid in Cina

Covid-19 "rimarrà senza dubbio ancora un importante argomento di discussione, ma credo e spero che, con i giusti sforzi questo, sarà l'anno in cui l'emergenza sanitaria pubblica terminerà ufficialmente". Lo ha sottolineato il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra. Era fine gennaio del 2020 quando l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia di coronavirus in Cina ‘emergenza internazionale di salute pubblica'.