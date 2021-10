Covid, marito e moglie di 50 anni non vaccinati: sono intubati nella stessa stanza a Padova All’ospedale di Padova marito e moglie – di cinquant’anni – sono stati ricoverati in terapia intensiva dopo aver contratto il Covid. Ora sono entrambi intubati in condizioni gravissime, lottano tra la vita e la morte ma si trovano nella stessa stanza. Nessuno dei due si è vaccinato contro il Covid.

A cura di Tommaso Coluzzi

Marito e moglie, uno accanto all'altra in terapia intensiva. La storia arriva dall'ospedale di Padova, dove due coniugi sono ricoverati in rianimazione, intubati, dopo aver contratto il Covid. Lottano tra la vita e la morte per via dell'evoluzione della malattia dovuta al virus. Nessuno dei due è vaccinato. Le condizioni di entrambi sono gravissime, degenerate dopo pochi giorni dal loro arrivo in ospedale in cui manifestavano già dei sintomi evidenti. Nella struttura veneta non era mai successa una cosa simile prima: due coniugi ricoverati contemporaneamente. Per questo motivo dopo alcuni giorni sono stati messi nella stessa stanza.

Secondo quanto riporta il Gazzettino, circa dieci giorni fa i due – marito e moglie originari dell'Est Europa – arrivano al pronto soccorso dell'ospedale di Padova. Cinquant'anni, secondo quanto si apprende dovrebbero essere sovrappeso, ma nessuna patologia particolare né malattie pregresse. I coniugi entrano al pronto soccorso lamentando gravi problemi respiratori. Nessuno dei due, spiegano, ha fatto il vaccino contro il Covid. Vengono fatti i controlli e diagnosticato il virus, ma presto la loro condizione fisica peggiora ulteriormente ed è necessario intubarli entrambi.

Il Covid ha attaccato duramente entrambi che, visto che si trattava del primo caso "di coppia" in ospedale, sono stati ricoverati in stanze separate e si aggiornavano sulle loro reciproche condizioni con messaggi e chiamate. Poi è arrivata la decisione: i due sono stati trasferiti nella stessa stanza, molto ampia e in grado di contenere entrambi i loro letti e tutti i macchinari che al momento sono essenziali per tenerli in vita. Box Covid la chiamano gli operatori sanitari. Una stanza unica in cui marito e moglie lottano insieme, uno accanto all'altro, per guarire e uscire dall'ospedale.