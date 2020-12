In Italia sono state vaccinate contro il Covid 8.361 persone. A renderlo noto è l’ufficio stampa del commissario straordinario, Domenico Arcuri. Le cifre fornite riguardano le persone sottoposte alla somministrazione della prima dose del vaccino Pfizer/BioNTech, partita il 27 dicembre come in tutto il resto dell’Ue. L’ufficio del commissario fa sapere che nelle 21 Regioni e province autonome in cui sono state inviate le dosi, sono stati vaccinati 8.361 italiani, corrispondenti all’86% delle 9.750 dosi finora distribuite.

La vaccinazione in Italia e le prossime tappe

La campagna di vaccinazione nel nostro Paese si intensificherà a partire da domani, quando in Italia arriveranno 469.950 dosi di vaccino Pfizer, da distribuire poi ai siti di somministrazione già individuati dal commissario in accordo con le Regioni. Le consegne proseguiranno poi nella giornata del 31 dicembre e da quel momento in poi a ritmo settimanale. Nei prossimi giorni, inoltre, il commissario pubblicherà online un report sul numero degli italiani che progressivamente verranno vaccinati.

Le dosi di vaccino somministrate nel mondo

In Italia le prime vaccinazioni sono partite il 27 dicembre, come nel resto dell’Ue. Altri Paesi hanno però iniziato a somministrare le dosi già da prima, come per esempio gli Stati Uniti, dove sono state già più di 2 milioni le persone vaccinate contro il Covid-19. Anche se il programma è in ritardo rispetto alla tabella di marcia che prevedeva di arrivare a 20 milioni di dosi somministrate entro la fine dell’anno. Secondo il sito ‘Our world data’ finora sono state somministrate 4,6 milioni di dosi in tutto il mondo, anche se le cifre non sono aggiornatissime e non comprendono, per esempio, i vaccini già fatti in molti paesi Ue. Il Paese in cui sono stati inoculati più vaccini rispetto alla popolazione residente è Israele, con 5,7 dosi ogni 100 abitanti, seguito da Bahrein e Gran Bretagna. Proprio Israele ha fatto sapere di aver superato la quota di 500mila persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid, a 10 giorni dall’inizio della campagna.